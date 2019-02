lž, Právo

Ubytovaní cizinci, celkem jedenáct dospělých a pět dětí, na podezřelé zařízení přišli v deset hodin v noci. Ihned přivolali policii, která na místě byla až do ranních hodin.

Na případ upozornila televize Nova, podle níž se majitel hájí, že sledovací zařízení do místnosti umístil, protože mu hosté ničí vybavení. Jelikož prý zařízení mělo velký závit, dal kameru do koupelny.

„Já jsem to vyzkoušel tam, jestli chodí,“ uvedl s tím, že záznam se ukládal na kartu, ale rozhodně nebyl přenášen například na internet. Sledovací zařízení bylo na místě podle jeho slov pouze jediný den.

„Je to opravdu choulostivý případ, v podobném formátu, že by k něčemu takovému došlo v ubytovacím zařízení, to nepamatuji,“ uvedl policejní mluvčí Lukáš Vincenc.

Událost nyní policie vyšetřuje jako podezření na trestný čin poškozování cizích práv.

„Kameru jsme zajistili, stejně jako počítače tohoto provozovatele, a nyní vyhodnocujeme veškeré okolnosti případu. Víme, co na záznamech bylo. Ale až na základě výsledků, k nimž vyšetřovatelé dospějí, zůstane kvalifikace trestného činu zachována, případně rozšířena či změněna,“ dodal policejní mluvčí.