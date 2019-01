Čech, kterého podezírají z vraždy krajanky v Indii, se přes zákaz vrátil do ČR

Čech, který strávil několik let v indické vazbě kvůli podezření z vraždy své české přítelkyně, se navzdory zákazu vrátil do ČR. Indický soud ho sice v roce 2017 nepravomocně osvobodil, muž ale nesměl vycestovat ze země. Přesto se z Indie dostal do Nepálu a odletěl do Prahy. Informovala o tom Mladá fronta Dnes (MfD). Česko nemá možnost vydat muže do Indie, pokud by s tím sám nesouhlasil.