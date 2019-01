Petr Kozelka, Právo

Inspekce ale neshledala žádné pochybení, a tak to byli oznamovatelé, kteří ve čtvrtek usedli na lavici obžalovaných. Na policejního plukovníka si přitom nezasedly žádné malé ryby, z křivého obvinění a nebezpečného vyhrožování se zpovídá Saman El-Talabani, který je podle informací Práva obviněn v kauze údajného půlmiliardového daňového deliktu a také v případu úniků citlivých informací z policejních spisů. Křivé obvinění má na krku i Talabaniho spolupracovník Basman Jaza.

„Zaútočil jsi na mou rodinu“

Ten také figuruje mezi obviněnými z daňového úniku, přičemž v kauze úniků informací dle zjištění Práva vystupuje jako jeden z důležitých svědků. Jaza měl na detektiva útočit prý na popud Talabaniho.

Byl jsem ve velkém stresu, chtěl bych se panu plukovníkovi i společnosti omluvit. obžalovaný Talabani

Podle obžaloby Talabani odeslal téměř dvě desítky zpráv na plukovníkův telefon, v nichž policistovi hrozil, že půjde do lochu, že je zkorumpovaný fízl, že se sejdou v pekle.

„Zaútočil jsi na mou rodinu a uvidíš, já ti to vrátím. Půjdeš v tepláky, fízle, ty víš, že mám svědky,“ psal podle obžaloby.

Talabani se podle obžaloby navíc vydal na inspekci a tvrdil, že Ohnoutkovi sdělil informace o trestné činnosti, s nimiž policista dál nepracoval, čímž se mohl dopustit zneužití pravomoci.

„GIBS zahájil v případu šetření, bylo provedeno obsáhlé prověřování, ale věc byla nakonec odložena s tím, že tvrzené skutečnosti byly vyvráceny. Stejně byla odložena i věc, kterou oznamoval obžalovaný Jaza,“ konstatoval státní zástupce.

Všeho litoval

Talabani si před soudem sypal popel na hlavu. „Všeho nesmírně lituji, panu plukovníkovi jsem už poslal omluvný dopis. Těm esemskám předcházelo to, že u mé přítelkyně doma zazvonil nějaký člověk a vyhrožoval. Já jsem pak pod vlivem alkoholu a emocí ty zprávy odeslal. Podal jsem i nepravdivé trestní oznámení. Byl jsem ve velkém stresu, chtěl bych se panu plukovníkovi i společnosti omluvit. Vím, že v kauzách, kde jsem stíhaný, dostanu trest, teď už se chci jen starat o dceru. Je mi trapně,“ tvrdil u soudu Talabani.

Jaza před soudcem svaloval vinu na Talabaniho, jehož se prý bál a musel plnit jeho příkazy. ”Talabani mu chtěl za každou cenu škodit, dal mi nějaký papír a poslal se mnou i svého právníka, abych to odnesl na GIBS. Ohnoutka si to přitom nezasloužil, vždycky to byl poctivý policajt. Tak poctivého člověka jsem nikdy neviděl. Ale Talabani ho chtěl za každou cenu do něčeho namočit. Já jsem musel dělat, co mi řekl,“ hájil se Jaza.

Chce odškodnění, dá ho na charitu

Jaza také uvedl, že na GIBS musel donést i údajně kompromitující fotografie, o kterých však prý věděl, že jsou na nich jiní lidé, než při výpovědi na inspekci tvrdil.

„Žádné pokyny, aby na někoho dal trestní oznámení, ode mě neměl. Nevím o tom, že bych ho naváděl. A že by ze mě někdo měl strach, o tom také nevím. Bral jsem ho jako kamaráda, i když u mě pracoval,“ posteskl si Talabani.

Policista chce po mužích rovněž náhradu nemajetkové újmy, kterou vyčíslil na symbolických deset tisíc korun, přičemž finance chce věnovat na charitu.

Soudce proto oba muže upozornil, že by udělali dobrý dojem, pokud by si příslušný obnos nachystali a před senátem ho poškozenému předali.

Oba dva to s horlivým přikyvováním slíbili, což by jim mělo pomoci při rozhodování soudu o vině a trestu. V případě uznání viny hrozí dvojici až osm let vězení.