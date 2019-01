Aleš Honus, Právo

Radek Matlach a Igor Fargaš, které si najala Kramného obhájkyně, podle obžaloby ve svém posudku uvedli, že pravděpodobnou příčinou úmrtí Kramného manželky a dcery byla otrava. Jejich posudky ale zpochybnili jiní znalci.

Během procesu bylo podle soudu prokázáno, že Kramný zavraždil manželku a dceru elektrickým proudem. Znalci tak podle zjištění policie, která je obvinila ze dvou trestných činů, nepravdivě svědčili ve prospěch vraha.

„Obžaloba souvisí s tím, že obžalovaní jako znalci s dlouholetou praxí vypracovali neobjektivní a nepravdivý znalecký posudek, který pak stvrdili svou výpovědí před soudem,” vysvětlila náměstkyně státního zástupce Monika Oborilová skutečnost, že se na lavici obžalovaných ocitli soudní znalci.

Posudek obou znalců jiní odborníci zpochybnili s tím, že obsahuje tak závažné chyby, že to svědčí buď o naprostém amatérismu, nebo o úmyslném jednání. Oba znalci ale obvinění odmítají.

Fargaš například u soudu řekl, že nálezy na tělech zemřelých nebyly tak jednoznačné, aby bylo možné jako příčinu smrti uvést zásah elektřinou. „Ale ani tuto příčinu smrti jsme nevyloučili,“ připomněl Fargaš s tím, že v posudku nebyla otrava uvedena jako jediná příčina, ale jako pravděpodobná možnost. „Kdybych řekl jasnou příčinu smrti, dopustil bych se fatální chyby,“ řekl.

Elektřina nebo otrava



Odmítl také obvinění, že posudek byl sepsán účelově ve prospěch Kramného. „Uvedli jsme tam i informace, o kterých jsme věděli, že se Kramného obhájkyni nebudou líbit. To je důkaz poctivého přístupu, nikoliv snahy Kramného vyvinit,“ dodal.

Petr Kramný byl odsouzen za to, že v roce 2013 na dovolené v egyptském hotelu zavraždil elektrickým proudem svou manželku a dceru. Odpykává si trest 28 let vězení. Těla po převozu do Česka pitvali znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě, kteří došli k závěru, že oběti zemřely po zásahu elektrickým proudem. Podle znaleckého posudku, který si nechala vypracovat obhajoba, byla ale nejpravděpodobnější příčinou smrti otrava. [celá zpráva]

Soudkyně, která rozhodovala o vině Kramného, si proto objednala revizní posudek, který se přiklonil k zásahu elektrickým proudem. Policie posléze obvinila znalce Radka Matlacha a Igora Fargaše.

Nový posudek



Kramného obhajoba dodnes trvá na tom, že jeho žena a dcera nezemřely po zásahu elektrickým proudem. Loni v září spolek Šalamoun zveřejnil nový znalecký posudek, který uvádí, že manželka a dcera Kramného mohly zemřít na dehydrataci a minerálový rozvrat způsobený zánětem žaludku a tenkého střeva.

Tento posudek vypracoval přednosta Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Alexander Pilin. Spolek Šalamoun následně loni v červenci podal trestní oznámení na znalce, kteří měli opačný názor než Matlach a Fargaš.