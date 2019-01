Petr Kozelka, Právo

Státní zástupce je přesvědčen, že muž se na svůj čin dopředu připravil a pořídil si i armádní útočný nůž, kterým svého věřitele ubodal. „K činu došlo 22. března ráno v administrativní budově ve Vyškově na předem domluvené schůzce, kde měl obžalovaný se svým věřitelem řešit dluh. Obžalovaný si na schůzku přinesl nůž a na poškozeného zaútočil. Ten po útoku zemřel na následky mnohočetných bodnořezných ran,“ prohlásil žalobce.

Humbrich se před soudem několikrát omluvil rodině ubodaného muže. Ta po něm požaduje několik milionů korun jako náhradu škody. „Chtěl bych se s nimi v co nejkratším termínu vyrovnat, splatit závazky, nebudu o jejich nárocích licitovat, i když vím, že zaplatit to nebude vůbec snadné, budu muset hodně pracovat, ale chci se k tomu postavit čelem,“ tvrdil obžalovaný, ačkoli jedním dechem přiznal, že nemá vůbec žádné prostředky a dluží asi šest milionů korun.

Oběť údajně vyhrožovala



„Poškozeného jsem usmrtil tak, jak je popsáno v obžalobě, nesouhlasím jen s tím, že bych ten čin plánoval. My jsme se znali asi deset let, měli jsme několik obchodních vztahů a půjčil mi peníze. Pak jsem u něj i pracoval. Ale neměl jsem dost peněz na splácení, byl jsem v těžké situaci a on mi začal vyhrožovat,“ tvrdil před soudem Humbrich.

Lukáš Humbrich před brněnským soudem

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Obžalovaný dříve podnikal v několika oblastech včetně marketingu, ale podnikání přivedl na buben a musel dokonce požádat soud o oddlužení. „Při předposlední schůzce jsem poškozenému řekl, že nemám peníze na splátku pro něj a že bych potřeboval odklad. Vjel do něj vztek, vystartoval po mně, shodil mě ze židle a chtěl mi šlápnout na hlavu. Já jsem se ho snažil uklidnit a on mi řekl, ať příště bez peněz nechodím, dokonce vyhrožoval i mojí manželce,“ vysvětloval u soudu Humbrich.

Po vraždě jel k advokátovi



Podle svých slov měl strach, a proto si pořídil nůž. Osudný den se vydal na schůzku opět bez peněz, ale s ostrou čepelí v kapse. „Zase začaly výhrůžky, potom poškozený vstal a já jsem ho několikrát bodl. Ještě vyběhl z kanceláře, venku na chodníku upadl a už se nehýbal. Já jsem sedl do auta a odjel. Volal jsem po cestě pár lidem, chtěl jsem se udat na policii. Pak jsem ještě se známým vyzvedl manželku, rozloučil jsem se s ní a jeli jsme za advokátem,“ dodal Humbrich.

Projednávání případu bude pokračovat výslechem dalších svědků a znalců, zatím není jasné, kdy senát v čele s Tomášem Kurfiřtem vynese verdikt.