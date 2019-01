kub, Novinky

Policie se o případu dozvěděla, když se na ni ve středu obrátila přes tísňovou linku žena, která hrála v jedné z ostravských heren a ani po půl hodině nezaregistrovala obsluhu provozovny.

„Na místě bylo zjištěno, že barman měl asi v době od 14 do 17 hodin tohoto dne užít svěřené peníze provozovny. Krom toho měl muž dále zkonzumovat ještě alkohol a brambůrky. Poté, co zaměstnance telefonicky kontaktovala provozní, vrátil se do herny,“ sdělila v pátek mluvčí policie Gabriela Pokorná.

Výslech až po vystřízlivění



Dechová zkouška u muže ukázala zhruba tři promile alkoholu. „Podezřelý byl zadržen, výslech absolvoval v době, kdy byl schopen procesních úkonů. Po shromáždění důkazů bylo zahájeno trestní stíhání,“ uvedla mluvčí.

Podezřelý se podle ní ke svému jednání přiznal. „Uvedl, že během tří hodin měl hrát na automatech a užít ke hře svěřené peníze a prohrát částku vyšší než 149 000 korun,“ dodala Pokorná. Vyšetřovatelé rovněž zjistili, že barman měl den před tím zneužít dalších 15 tisíc.