jr, Novinky

„Do obchodu na Riegrově náměstí v Kroměříži vstoupil dosud neznámý pachatel pár minut před pátou odpoledne. Prodavačce řekl, že si chce prohlédnout zlaté řetízky,“ uvedla mluvčí kroměřížské policie Simona Kyšnerová.

Prodavačka vytáhla dvě plata, položila je na pult a jeden z řetízků muži začala ukazovat. V ten okamžik ale zákazník obě plata popadl, přitiskl si je na hrudník a z prodejny utekl. Prodavačka za ním ihned vyběhla ven, na chodníku ale zakopla, upadla na zem a zranila se.

„Viděla ještě, jak zloděj vběhl do ulice Prusinovského směrem k Velkému náměstí. Podle našich zjištění pak běžel kolem radnice, kde se ho v podloubí snažil zadržet jeden ze svědků. Pachatel se mu ale vytrhl a běžel dál přes náměstí okolo pošty a poté vběhl do ulice Jánská a pak zřejmě do ulice Křížkovského,“ sdělila k případu Kyšnerová.

„V souvislosti s tímto případem pátráme po muži ve věku okolo třiceti let, který je asi 180 centimetrů vysoké sportovní postavy. Má široká ramena. Oblečen byl do světle hnědé či šedobéžové bundy v délce do půli stehen a tmavých kalhot. Na hlavě měl čepici. Hledaný muž má světlé krátce střižené vlasy, oválný souměrný obličej a byl hladce oholen. Mluvil česky bez přízvuku,“ požádala mluvčí o spolupráci veřejnost.

Policie zveřejnila také podobiznu pachatele, takzvaný identikit. „Žádáme o pomoc při určení jeho totožnosti. Zároveň hledáme i svědky, kteří prchajícího muže viděli. Informace nám mohou občané poskytnout na telefonním čísle kriminalistů 725 074 416 nebo na bezplatné lince 158,“ řekla Kyšnerová.