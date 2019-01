Tři výrobce drog poslal soud do vězení. K nižším trestům jim pomohla lítost a doznání

Za výrobu několika kilogramů pervitinu uložil ostravský krajský soud v pondělí trojici výrobců drog tresty od pěti do osmi let vězení. K relativně nízkým trestům jim pomohla lítost, přiznání i to, že spolupracovali při vyšetřování. Nejpřísnější trest dostal muž považovaný za jednoho z nejvýraznějších producentů metamfetaminu na Ostravsku.