ČTK

Soud uznal muže vinným z vraždy a z porušování domovní svobody, protože vtrhl do obydlí manželů. Za vraždu s rozmyslem a provedenou brutálním způsobem mu hrozilo od 12 do 20 let vězení. Trest v polovině sazby navrhovala státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová. Jako polehčující okolnost uvedla přiznání, na druhé straně poukázala na dřívější prohřešky obžalovaného a brutalitu útoku.

„Doznání sice bylo, ale nebyl schopný vyjádřit se k bližšímu popisu, takže to nemůže být jako výrazná polehčující okolnost. Přitěžují mu dva činy a také to, že byl vícekrát souzený,” uvedl soudce Daniel Plšek. Podle něj měl muž motivaci k činu. „Oběť pro něj představovala překážku v budoucnosti, kterou si obžalovaný vysnil,” dodal Plšek.

Případ se stal loni počátkem července v ubytovně v Šámalově ulici v Brně. Čipera tam přišel s nožem s čepelí dlouhou 12,5 centimetru. Vtrhl k manželům do pokoje a oběť zasypal ranami. Smrtelný byl zásah do srdce, muž měl ale kromě hrudníku rány i na krku, rukou nebo nohou. Po činu Čipera utekl, policie ho vypátrala druhý den u známého.

Útočil opilý



Čin spáchal, jak tvrdil, v opilosti, podle znalců mohl mít v těle jedno až necelé dvě promile, což ale nemělo výrazný vliv na jeho rozlišovací schopnosti. V době činu netrpěl žádnou duševní nemocí.

Vztah s ženou udržoval Čipera v době, kdy byl její manžel ve vězení. V té době s Čiperou otěhotněla a on měl za to, že zůstanou spolu a ona se k manželovi nevrátí kvůli jeho drogové závislosti. Po návratu manžela z vězení ale žena Čiperu nechala a chtěla žít s manželem, což milenec neunesl.

K pobodání se Čipera přiznal, zabíjet prý ale nechtěl. Ze svědectví u soudu nicméně vyplynulo, že své milence i jejímu bratrovi řekl, že pokud oběť přežije, čin dokoná. U soudu muž projevil lítost a uvedl, že tak neměl reagovat a neměl vzít život mladému člověku.

Čipera byl v minulosti 18krát soudně trestaný, ve většině případů za majetkovou trestnou činnost. Celkem 13 let prožil ve výkonu trestu.