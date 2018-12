jap, Novinky

„Ve Vídeňské ulici došlo k dopravní nehodě osobního automobilu a chodce. Řidič z místa nehody utekl, policisté po něm proto pátrají,” řekla Novinkám policejní mluvčí Andrea Zoulová.

Jak zjistil reportér Novinek na místě, řidič superbu nejprve srazil chodce na přechodu a poté ještě narazil do protijedoucího vozu, který právě vyjížděl směrem od nemocnice do Vídeňské ulice.

Přivolaní policisté uzavřeli okolí místa nehody páskami. K nemocnici pak dorazili také kriminalisté.

„Pětapadesátiletý muž utrpěl vážná poranění v oblasti hlavy. Záchranáři ho museli uvést do umělého spánku, připojili ho na plicní ventilaci a umístili do vakuové matrace. Ve vážném stavu ho pak převezli do motolské nemocnice,” sdělila mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Okolnosti nehody policisté dále vyšetřují.