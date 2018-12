ok, Novinky

Mladá žena našla nejedovatého plaza v obývacím pokoji bytu v Harmonické ulici na Praze 13 ve středu večer. Zavolala ihned majiteli a ten se obrátil na městskou policii s tím, že předchozí nájemníci hady chovali.

„Hlídka našla v obývacím pokoji, vedle sedací soupravy, asi půl metru dlouhého hada, který tam pravděpodobně zůstal po předešlých nájemnících. Strážníci plaza odchytili do krabice a předali kolegům z odchytové služby,“ uvedla mluvčí strážníků Irena Seifertová. Krajta skončila v útulku v Dolních Měcholupech, kde jsou umístěny kočky, ptáci a exotická zvířata.

Krajta královská pochází převážně z Afriky a dorůstá do délky až dvou metrů. Had není jedovatý, je to škrtič, který se živí drobnými hlodavci. Registraci nepodléhá, ale je chráněný mezinárodní úmluvou CITES. Krajta je často chovaná, protože její chov není náročný.