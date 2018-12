bad, Novinky

Podle vrchního soudu městský soud pominul některé části výpovědí svědků i obžalovaných, případně je interpretoval nepřesně nebo je v rámci shrnutí významově posunul.

K tomu se v pondělí přidal jeden z Hudečkových obhájců Robert Kabát, který na samém začátku jednání upozornil senát, že ráno na soud poslal návrh na vyloučení předsedy senátu Alexandera Sotoláře kvůli diskrepancím či dezinterpretaci Hudečkovy výpovědi. Podle Kabáta jsou značné rozdíly mezi pracovní verzí přepisu protokolu jednání a jeho finální verzí. Údajně podle advokáta chybějí některé pasáže výpovědi.

„Objektivně to vyvolává pochybnost, že to vypuštění nebylo bezděčné,“ řekl Kabát. Podle něj navíc nešlo o ojedinělý případ. „Vylučuji, že by nějak cíleně bylo manipulováno s textem v protokolu o hlavních líčeních,“ odmítl po poradě senátu Sotolář. Kabát proti usnesení podal stížnost, ta ale nebrání v pokračování hlavního líčení.

Svoboda zůstává odsouzený



Podle obžaloby odsouhlasili v roce 2012 na základě doporučení výběrové komise pražští radní uzavření údajně nevýhodných smluv se společností Haguess, která vlastnila práva ke kartě Opencard. Před soudem stanulo původně patnáct lidí, deset pražských zastupitelů a radních a pět magistrátních úředníků.

Soud nakonec uložil tresty pěti obžalovaným. Exprimátor Bohuslav Svoboda (ODS), jeho tehdejší náměstek a posléze nástupce Hudeček (exTOP09), radní pro IT Eva Vorlíčková, radní pro dopravu Josef Nosek a někdejší šéf IT odboru magistrátu Jan Teska dostali v září 2016 podmíněné tresty.

Proti nim si odsouzení podali odvolání, kterým pražský vrchní soud letos v září vyhověl a rozsudek v jejich případě zrušil. Pouze odvolání někdejšího primátora a současného poslance za ODS Bohuslava Svobody (ODS) vrchní soud ani neprojednával, protože Sněmovna Svobodu nevydala k trestnímu stíhání, a to je tak v současnosti zastaveno. Kvůli tomu nicméně Svoboda paradoxně zůstává jediným nepravomocně odsouzeným v této části kauzy.

V první části už byli pravomocně odsouzeni dva úředníci magistrátu Ivan Seyček a Jiří Chytil.