„Městský soud v Praze neshledal důvody pro jakoukoliv změnu ve skutkových zjištěních,“ komentoval soudce Alexander Sotolář v podstatě stejný rozsudek, jako vyhlásil předloni v září. I tentokrát čtveřici obžalovaných nařídil zaplatit městu Praha čtyřicet tisíc korun s úroky (dohromady 160 tisíc plus úroky). S ostatním nárokem na náhradu škody přesahujícím 17 milionů korun odkázal Sotolář na občanskoprávní řízení.

„Absurdní divadlo!“ komentoval rozsudek obžalovaný bývalý radní pro dopravu Josef Nosek. „V okamžiku, kdy před náma to bylo dražší, po nás to bylo dražší. Bém to koupil za dvě miliardy, Krnáčová to spláchla do ha**lu za dvě miliardy a my jsme souzený,“ dodal.

Ani Hudeček nešel pro ostrá slova daleko. „Poté, co jsem pana Urválka (komunistický žalobce a soudce-pozn. red.), alias Sotoláře slyšel 44 jednacích dnů, jsem zas tak optimistický, že dnes uvidím nějakého jiného člověka, nebyl. Dalo se očekávat, že si do slova a do písmene povede svou. A to se stalo,“ řekl bývalý primátor.

Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček.

FOTO: Petr Horník, Právo

Čtveřice odsouzených si proti dva roky starému rozsudku podala odvolání, kterému letos v září vyhověl Vrchní soud v Praze. Podle něj městský soud pominul některé části výpovědí svědků i obžalovaných, případně je interpretoval nepřesně nebo je v rámci shrnutí významově posunul.

K tomu se v pondělí přidal jeden z Hudečkových obhájců Robert Kabát, který na samém začátku jednání upozornil senát, že ráno na soud poslal návrh na vyloučení předsedy senátu Alexandera Sotoláře kvůli diskrepancím (rozpory ve výrocích či v jednání) či dezinterpretaci Hudečkovy výpovědi.

Podle Kabáta jsou značné rozdíly mezi pracovní verzí přepisu protokolu jednání a jeho finální verzí. Údajně podle advokáta chybějí některé pasáže výpovědi. „Objektivně to vyvolává pochybnost, že to vypuštění nebylo bezděčné,“ řekl Kabát. Podle něj navíc nešlo o ojedinělý případ.

„Vylučuji, že by nějak cíleně bylo manipulováno s textem v protokolu o hlavních líčeních,“ odmítl námitku po poradě senátu Sotolář.

Navrhl stejné tresty



Kabát proti usnesení podal stížnost, ta ale nebrání v pokračování hlavního líčení. Po provedení několika málo listinných důkazů nicméně dospělo líčení ke konci, protože Sotolář zamítl návrhy obhajoby na doplnění dokazování a předal státnímu zástupci slovo k závěrečným řečem.

V nich žalobce Tomáš Lejnar navrhoval stejné tresty pro obžalované, jako dostali před dvěma lety. Tedy dvouleté podmínky pro Hudečka a bývalého radního pro dopravu Josefa Noska a tříleté podmínky pro radní pro IT Evu Vorlíčkovou a šéfa IT odboru magistrátu Jana Tesku.

Ti po více než třech letech od začátku hlavního líčení opět jakoukoliv vinu odmítli. „Mám intenzívní pocit, že jsem v porovnání s garniturou přede mnou a po mně Praze výrazně prospěl,“ nechal se slyšet Hudeček.

Nosek k tomu s odkazem na konec projektu Opencard a zavedení nové karty Lítačka připomněl, že poslední primátorka Adriana Krnáčová (ANO) „vzala dvě miliardy (co zhruba stála Opencard) a hodila je do koše“.

Škoda 25 milionů



Podle obžaloby odsouhlasili v roce 2012 na základě doporučení výběrové komise pražští radní uzavření údajně nevýhodných smluv se společností Haguess, která vlastnila práva ke kartě Opencard. Podle spisu tím Praze vznikla škoda zhruba 25 milionů korun. Před soudem stanulo původně 15 lidí, 10 pražských zastupitelů a radních a pět magistrátních úředníků.

Soud nakonec uložil tresty pěti obžalovaným, kromě výše zmíněných i exprimátorovi Bohuslavu Svobodovi (ODS). Jeho odvolání ale vrchní soud ani neprojednával, protože Sněmovna Svobodu nevydala k trestnímu stíhání, a to je tak v současnosti zastaveno.

V první části už byli pravomocně odsouzeni dva úředníci magistrátu Ivan Seyček a Jiří Chytil.