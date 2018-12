mip, Právo

„Ukázalo se, že do kamionu nastoupil bez vědomí řidiče v Belgii a zaklíněn mezi nákladem pak v poloze vestoje vydržel čtyři dny až do vykládky v Liberci,“ popsal mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Výslechem cizince, který cestoval bez dokladů i finanční hotovosti, policisté později zjistili, že jeho cestě na sever Čech předcházela touha dostat se do Velké Británie. O to muž usiloval s dalšími lidmi, s nimiž si na jednom z parkovišť v Belgii vyhlížel vhodný kamion, který by jeho i ostatní převezl bez vědomí řidiče do vysněné země.

Čeká na rozhodnutí úřadů



„Tohoto muže ale čekání na vhodnou příležitost vysílilo, nedaleko od shromaždiště kamionů usnul, a když se probudil, byli už jeho kamarádi pryč. Proto se rychle také odhodlal k činu. I on nastoupil do nějakého kamionu a doufal, že cílovou destinací bude země za kanálem. To mu ale nevyšlo,“ dodal Robovský.

Po nalezení při vykládce v Liberci putoval cizinec na ošetření do nemocnice a druhý den požádal o azyl v Česku. V přijímacím středisku pro azylanty teď čeká na rozhodnutí.