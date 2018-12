Aleš Fuksa, Právo

Čtveřice mužů a jedna žena kradli podle obžaloby pohonné hmoty ze skladu Čepra velmi specifickým způsobem, a to pomocí elektronického zařízení, které dokázalo ovlivnit průtok výdejní technologie.

„Používali speciální zařízení, kterým přemostili průtok v rozvodné skříni a změnili průtokový koeficient v zařízení u výdejních lávek. Tím místo deklarovaného množství odebírali mnohem více pohonných hmot. Jinak řečeno: Vykazovali, že odebírají například půl cisterny, a ve skutečnosti nabrali celou cisternu. Samozřejmě ale zaplatili jen půl cisterny,“ vysvětlila Právu žalobkyně Pavlína Nesvadbová.

Z pětice obžalovaných pouze jediný muž, Pavel Pávek, pracoval u společnosti Čepro ve středisku Loukov. A to jako elektroúdržbář a později jako operátor zařízení na výdej pohonných hmot. Obžaloba právě o něm tvrdí, že byl strůjcem úpravy průtoku.

Pávek, stejně jako další čtyři obžalovaní, vinu popírá. Dosud však nedokázal u soudu vysvětlit, jak vydělal sedmnáct miliónů korun, které u něj objevila policie při domovní prohlídce. Policii a nyní u soudu pouze sdělil, že obchoduje na burze.

Machinace s účetnictvím



Čtyři další obžalovaní, a to Tomáš a Vladimír Žeravíkovi, Blanka Žeravíková a Marcel Forman, měli mít z úpravy technologického zařízení také prospěch.

Forman měl podle obžaloby čerpat pohonné hmoty v Čepru nad zaplacený limit. Údajně bral i provize, podvodným způsobem čerpal pohonné hmoty nejméně ve pětadvaceti případech, měl tímto způsobit škodu za 1,3 milionu korun.

Žeravíkovi měli Čepro připravit o 18,7 miliónu korun. Nejenže podle spisu neoprávněně tankovali, ale také upravovali účetnictví při své firmě, aby „zlikvidovali“ přebytky.

„S podobným případem, kterým by byly odcizovány pohonné hmoty na základě tak sofistikovaného mechanismu, kdy byl narušený výdej pohonných hmot, a vydávalo se více, než zaznamenávala naše certifikovaná měřidla, jsme se setkali poprvé. Z historie trhu s pohonnými hmotami to však v rámci celé České republiky nelze pokládat za ojedinělý výstřelek. Už jsme zapracovali na kontrolních mechanismech a udělali vše pro to, abychom do budoucna podobným případům zamezili,“ sdělil Právu zástupce Čepra Milan Kučera.

Pětici obžalovaných hrozí až desetileté vězení. Soud bude pokračovat příští čtvrtek a další líčení jsou naplánovaná ještě v lednu.