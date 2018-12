Jeho partnerka se snažila přes okno zloděje natáčet mobilem. „Měla strach především o děti. Křičela, že nám kradou auta. Trochu jsme zpanikařili. Nikdy by nás nenapadlo, že se taková věc může stát. Ten pocit, že vám někdo naruší bezpečí domova, je děsivý. Postupně vám dochází, co všechno se mohlo stát,“ pokračoval muž.

Policisté dorazili k domu během chvíle. „Jedna hlídka zůstala u nás, druhá je začala pronásledovat. V čerstvě napadaném sněhu byly zřetelné stopy. Pak jsem slyšel ve vysílačce, že už je mají, že skončili někde na louce,“ dodal muž.

Později se dozvěděl, že oba výtečníky dokonce zná. „Jsou místní, jednoho občas vídávám, ten druhý tady bydlí u rodičů, “ uzavřel majitel domu.

Podle klatovské policejní mluvčí Dany Ladmanové jde o dva muže ve věku 23 a 22 let.

„Starší z nich vnikl po vypáčení okna do rodinného domu. Uvnitř vzal klíče od vozidel zaparkovaných na dvorku u domu. Společně s druhým mužem pak s vozidly odjeli. Zadržet se je podařilo později, poté, co jedno z vozidel uvízlo na louce,“ upřesnila Ladmanová s tím, že jsou stíháni pro přečin porušování domovní svobody a krádeže. Soud je poslal do vazby z obavy, že by mohli na svobodě pokračovat v trestné činnosti.

Oba jsou recidivisté a nedávno byli propuštěni z vězení, kde si odpykávali trest za krádeže.