Podle spisu Turba předal tři stovky tablet 2. dubna 2015 od 21:55 do 22:30 hodin obviněnému Juraji K. během návštěvy na chodbě věznice.

Turba od počátku vyšetřování vinu popíral. „Při vstupu do věznice jsem byl podroben prohlídce. Měl jsem s sebou jen policejní spis, propisku a trestní zákoník,“ prohlásil 37letý právník, který kvůli zdravotním problémům loni ukončil advokátní praxi. Sám přiznal, že v minulosti užíval marihuanu a pervitin.

Podle něho byl Juraj K. velmi problémový klient. „Byl jsem mu jako advokát přidělen soudem poté, co byl obviněn z drogového deliktu. V průběhu trestního řízení jsem za ním musel chodit po každém výslechu svědka, nosit mu kopie protokolů. Byly to desítky návštěv, a to běžně i v noci, “ prohlásil Turba.

Drogy ve slipech



Dozorce z borské věznice Václav Fremr u soudu potvrdil, že pilulky u Juraje K. našel při tělesné prohlídce předtím, než ho po setkání s advokátem odvedl zpátky na celu. „Měl je v igelitovém sáčku ve velikosti pěsti, který měl schovaný ve slipech na místě přirození,“ upřesnil.

Samotný vězeň jako svědek odmítl k případu cokoliv říci. „Svojí výpovědí bych si mohl přivodit trestní stíhání,“ uvedl před soudem.