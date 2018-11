Aleš Pelikán, Právo

V případu zemědělského dvora byl obžalován i Piccininiho společník Gian Giacomo Baretti, který požádal o projednání bez jeho přítomnosti. Piccinini před soudem svou vinu odmítl. Obžalovaným hrozí až dva roky vězení.

Podle obžaloby do zámků zatéká, někde chybějí omítky, okna, rostou na nich náletové dřeviny. Zemědělskému dvoru v Kystře se na některých budovách propadla střecha a stropy a zarůstají vegetací.

Podle obžaloby majitelé nereagovali na výzvy památkářů a nezajistili ani zabezpečovací práce. Žalobkyně jim také klade za vinu, že nevyužili ani žádných dotačních titulů, které se na záchranu památek nabízejí.

Památkově chráněný zámek v Postoloprtech na Lounsku, postavený v roce 1611.

FOTO: Ondřej Hájek, ČTK

Zámek v Postoloprtech koupil Piccinini se společníky od Národní knihovny ČR, byl prý již ve špatném stavu. Původním záměrem bylo ho přestavět na byty, které chtěla společnost, jíž byl Piccinini jednatelem, pronajímat.

Piccinini u soudu řekl, že od doby, kdy zámek nabyl, až do roku 2014 neměl povinnost zasahovat, protože probíhal restituční spor o to, komu zámek patří. Vlastníka totiž zažalovala o určení vlastnictví dědička větve Schwarzenbergů Alžběta Pezoldová. Soudní spor se táhl několik let, definitivně byl rozhodnut v roce 2015. Piccinini tvrdí, že do zámku i přesto investoval a prováděl nutné opravy.

Památkově chráněný zámek v Cítolibech na Lounsku, postavený v roce 1665.

FOTO: Ondřej Hájek, ČTK

„Do roku 2015 jsem dal do pořádku celou střechu včetně hromosvodů a okapů. Některé zásahy jsem musel provést opakovaně. Opravy mě stály řádově miliony korun, vše mohu doložit fakturami,“ uvedl před soudem.

Problémem jsou podle něj zloději

Největším problémem byli podle něj zloději, kteří zámek neustále rozkrádali. „Rozbili okna, odnášeli parkety, ukradli všechny měděné části. Vše jsem hlásil policii, ta nikdy pachatele nezjistila,“ řekl. Jednou prý vjeli zloději náklaďákem přímo na dvůr zámku a odvezli okna a dveře. Celkovou škodu na krádežích údajně znalec vyčíslil na 13 milionů korun.

V případě dotací na obnovu památek Piccinini řekl, že v době restitučního sporu, kdy nebyl jasný vlastník, žádné dotace od státu nemohl získat. V případě jiných svých památek prý o dotace žádal, nikdy ale neuspěl. „Snažil jsem se o to pečovat, ale zažil jsem velkou frustraci. Celá situace se mě osobně velmi dotýká,“ dodal obžalovaný Piccinini.

Soud bude pokračovat v dalších měsících, vypovídat by měl i druhý obžalovaný, Gian Giacomo Baretti.