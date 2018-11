Petr Kozelka, Právo

„V úmyslu způsobit těžké ublížení na zdraví své sestře a jejím dvěma dětem obžalovaný ucpal kouřovod vedoucí z plynového kotle. Kotel pak začal hlásit chybu, bez správného odvětrávání šel oxid uhelnatý do bytu. Poškození byli malátní, unavení, točila se jim hlava. Při působení oxidu uhelnatého mohlo dojít k poškození mozku a srdce, děti přitom reagují na spaliny dříve a citlivěji,“ tvrdila státní zástupkyně v obžalobě.

Osudný den se sourozenci pohádali a muž měl potom podle obžaloby naházet do komína igelitové pytle. Podle mužovy sestry krátce po hádce začal její plynový kotel hlásit chyby, ona i její děti měly mít zdravotní potíže, jejichž zdroj nakonec odhalili až přivolaní kominíci.

„Když našli igelity v komíně, ptali se mě, jestli mi chce někdo ublížit. Doporučili mi, abych zavolala policii, že jsme mohli zemřít. Podle nich do bytu unikaly zplodiny, mohli jsme usnout a už se neprobudit,“ popsala u soudu žena.

V komíně byly ucpávky



Muž připustil vyhrocené vztahy se sestrou, ale důrazně odmítl, že by chtěl někomu ublížit. „Nikdy jsem nic takového neudělal, nechtěl jsem jí fyzicky ublížit, natož jejím dětem, které vůbec neměly nic společného s tím, že se se sestrou hádáme,“ prohlásil u soudu. „Prokázalo se jen to, že v komíně byly ucpávky. Kdy, kdo a jak je tam dal, to rozhodně prokázáno nebylo a už vůbec ne ke vztahu k obžalovanému,“ upozornil jeho advokát.

Muži za pokus o těžké ublížení na zdraví hrozilo až 12 let vězení. Senát soudce Novotného ale obžalobě neuvěřil. „Obžaloba stojí z devadesáti procent na výpovědi poškozené. To je jediný, a navíc ještě nepřímý důkaz. Státní zástupkyně navíc vybrala z důkazů jen to, co se jí hodilo do její dějové linie,“ prohlásil soudce Novotný.

„Je několik plnohodnotných variant skutkového děje a my musíme hodnotit zásadně tu variantu, která se týká obžaloby, tedy že čin spáchal obžalovaný. A tam jsou zásadní pochybnosti. Nevíme, jestli to udělal. Pokud ano, tak ať se nad sebou zamyslí. Je ale možné, že to udělal i někdo jiný,“ vysvětlil Novotný.