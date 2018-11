Zadržený imám se brání. V Sýrii prý islamisté bojují s „okupanty“

Bývalý pražský imám Samer Shehadeh (34), kterého policie viní z podpory a financování terorismu, skončil v pátek ve vazbě v pražské pankrácké věznici. Rodák z Prahy s palestinskými kořeny uprchl loni z Česka nejprve do Mauritánie, odkud se přesunul do Jordánska. Tam ho podle médií zadržely bezpečnostní složky a ve čtvrtek byl přes jinou členskou zemi EU letecky přepraven do ČR.