Petr Marek, Právo

Muž, jemuž hrozilo až deset let, zároveň nesmí deset let řídit a musí zaplatit několikamilionové odškodné pozůstalým. Verdikt krajského soudu je pravomocný.

Ondrýsek dřív dostal 6,5 roku. Proti tomu se odvolali jak státní zástupce, tak obžalovaný. Ondrýsek se krajský soud snažil přesvědčit, že se tragédie odehrála jinak.

Podle něj šlo o dvě nehody nezávislé na sobě, které neměly příčinnou souvislost. Svoji verzi podpořil posudkem znalce Petra Vlka. Proti však stál posudek obžaloby vypracovaný znalcem Ladislavem Mandákem. Ondrýsek se domáhal vrácení případu k okresnímu soudu s tím, že by měl být nařízen revizní znalecký posudek a pak by mělo být znovu rozhodnuto.

Žalobce naopak požadoval přísnější trest. A právě jemu krajský soud vyhověl.

Josef Ondrýsek u olomouckého krajského soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

„Znalec Mandák logicky i technicky své závěry odůvodnil a ty, co učinil znalec Vlk, jednoznačně a přesvědčivě vyvrátil. Revizní posudek je tedy nadbytečný. O vině obžalovaného není pochyb,” řekla k verdiktu soudkyně Lenka Konrádová.

„Trest považujeme za nepřiměřeně mírný, neboť obžalovaný řídil pod vlivem alkoholu už v minulosti. Byl za to potrestán, a přesto se choval na silnici opět bezohledným způsobem, což vyústilo k nehodě s fatálním následkem. Nesvědčí pro něj prakticky žádná polehčující okolnost, neboť kromě alkoholu vinu na nehodě popřel. Spáchal dva trestné činy. Proto vyšší trest,“ dodala.

Narazil do odbočujících aut



Nehoda se stala 29. března na okraji Olomouce na silnici z Nových Sadů do Holice. Podle obžaloby jel 39letý řidič Josef Ondrýsek směrem na Holici a v okamžiku, kdy se blížil ke křižovatce, kde před ním stála dvě auta a odbočovala vlevo, narazil do zadní části odbočujícího auta. Toto auto narazilo do vozu před sebou a vyjelo do protisměru. V té chvíli jela v protisměru řidička, která se snažila zabránit střetu. Autu v protisměru se vyhnula, dostala ale smyk, vyjela mimo vozovku a po 60 metrech narazila postupně do dvou stromů.

Následky nehody byly tragické. Dvě ze tří dětí, které s ženou ve voze cestovaly, zemřely na místě. Další tři lidé byli po ošetření převezeni do olomoucké fakultní nemocnice. Šlo o obžalovaného řidiče, řidičku a chlapce, který cestoval v jejím osobním autě společně s jejími dětmi. Dítě tehdy utrpělo zhmožděniny.