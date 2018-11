Aleš Fuksa, Právo

Státní zástupce Martin Malůš muže zažaloval z úmyslného těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví. Hlavním důkazem svědčícím o vině obžalovaného byly výpovědi svědků a především kamerový záznam, na kterém je patrný celý útok i co mu předcházelo.

Klečel na něm, měla jsem strach, že ho zabije. svědkyně

Nespočet ran dostal pracovník ostrahy od agresora poté, co jej vyváděl z obchodního centra a snažil se ho přimět k opuštění prostranství před hypermarketem. V jeden okamžik zasadil nezvladatelnému muži dvě rány obuškem do oblasti pasu. V tu chvíli útočníka chytil amok. Po chvíli slovního handrkování muže z ostrahy kopl do nohy a po jeho pádu následoval další kop a zakleknutí hlavy. Z ruky ostraze sebral obušek a bezbranného muže jím mlátil po hlavě, krku, zádech i rukou.

Napadený muž zůstal přes dva měsíce v pracovní neschopnosti se zlomenou rukou a dalšími zraněními. Omezení v běžném životě měl kvůli potížím přes tři měsíce.

Pomohla svědkyně



„Ochranka vyváděla mladšího muže ze vchodu, pořád se do obchodu vracel, ostraha ho pak chytla za ruku. Smýkal se, napadal pěstmi, kopal. Byl celou dobu agresivní. Muž z ochranky obuškem udeřil. Bylo to v rámci sebeobrany. Chtěl ho dostat od sebe a zbavit se ho. Couval před ním a pak upadl. Útočník mu pak dal strašně moc ran, asi patnáct až dvacet. Klečel na něm, měla jsem strach, že ho zabije. Začala jsem na něj řvát, viděla jsem, jak muži tekla krev z hlavy, volala jsem sanitku. Pak jej ošetřovaly nějaké paní. Pak odcházel útočník pryč, řvala jsem na chlapy, ať ho chytí, že skoro zabil muže,“ uvedla jedna ze svědkyň zběsilého útoku.

Podle poškozeného muže se jednalo o „známou firmu“. „Má za sebou několik krádeží a výtržností,“ podotkl poškozený s tím, že po útoku na svou osobu raději zanechal práce v bezpečnostní agentuře a přešel do tiskárny.

Obžalovaný Daniel Nesvadba v soudní síni. Hrozilo mu až dvanáct let.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Útočník je známý i policii a státnímu zástupci. V minulosti jej soud už desetkrát poslal do vězení, a to nejen za krádeže, ale i kvůli fyzickým útokům. V roce 2004 byl odsouzen k pěti letům za ublížení na zdraví, když bodnul nožem do břicha muže, který mu chtěl zabránit v krádeži automobilu. „Měl jste štěstí, že jste nebyl potrestaný za pokus o vraždu. Vy děláte všechno pro to, abyste jednou někoho zabil... Zatím jste toho pro druhé moc neudělal. Komu jste v posledních pěti letech udělal radost? Hodláte na tom stavu něco změnit?“ ptal se po přečtení rozsudku předseda senátu Radomír Koudela.

Zajímal se o své věci



Odpovědi se nedočkal. Obžalovaný se spíše staral, s čím poputuje za mříže. „Policie mi říkala, že mi vrátí věci, ale nic jsem nedostal. Nemám ani nic na sebe,“ reagoval na otázku obžalovaný, kterému soud udělil spíše výchovný trest v mírnější věznici s ostrahou a v dolní trestní sazbě, která se pohybuje od pěti do dvanácti let.

„Mírov, nebo Valdice. Tam jste ještě nebyl, že? Mezi vrahy a tvrdými borci. Tak dejte pozor, abyste tam jednou neskončil,“ upozornil soudce. Mírnější typ věznice zvolil senát především z důvodu, že u napadeného nedošlo k trvalým následkům. „Nechci se vyjadřovat, ale svého jednání lituji,“ dodal obžalovaný, který, pokud není zrovna ve vězení, žije převážně na ulici.