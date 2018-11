Volby do Sněmovny by v říjnu podle modelu Kantar TNS pro Českou televizi vyhrálo hnutí ANO s 27 procenty, od září však 2,5 procentního bodu ztratilo. Pokles postihl i sociální demokraty, kteří spadli na 5,5 procenta, což je jejich nové... Celý článek Průzkum: Vládní ANO a ČSSD by v říjnových volbách ztratily»