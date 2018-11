Aleš Honus, Právo

Událost se odehrála na pokoji nechvalně známé ubytovny Kosmos v Karviné v ranních hodinách. Když přítelkyně obžalovaného pokoj opustila a mladík zůstal s kojencem sám, brutálně ho prý napadl. Podle žalobce ho nejprve uchopil do rukou a snažil se ho utišit tím, že ho dusil.

Státní zástupce David Bartoš u soudu řekl, že obžalovaný prudce třásl tělíčkem a způsobil mu mimo jiné krvácení do mozku a do očních sítnic. „Dítěti měla být ponořena hlavička do vody a znemožněno dýchání,“ řekl Bartoš.

Žalobce podotkl, že už v přípravném řízení mladík celou záležitost zlehčoval a prezentoval ji jako nešťastnou náhodu. Obžalovaný tuto svoji verzi zopakoval i u soudu. „Já bych tady s obžalobou nesouhlasil, bylo to trošku jinak,“ řekl.

Vypověděl, že jeho přítelkyně ráno odešla nakoupit a on si chtěl zdřímnout, protože se den předtím vrátil velmi pozdě na pokoj. „Vypil jsem kafe, vyvětral jsem a syna jsem si položil vedle sebe. Přikryl jsem ho i sebe peřinou a šel jsem spát. Pravděpodobně jsem ho zalehl,“ řekl u soudu.

Doživotní následky

Když se probudil a zjistil situaci, zaběhl na vrátnici ubytovny a požádal personál, aby zavolal lékařskou pomoc. Zároveň se chlapečka pokoušel oživovat. „Třásl jsem s ním, masíroval jsem mu hrudník, ale on pokaždé jen zachraptěl,“ řekl obžalovaný. Popisoval také, že se snažil vyhovět instrukcím operátorky na lince záchranné služby. „Poradili mi metodu oživování, ale nějak to nefungovalo, tak jsem dále používal tu svoji,“ řekl doslova.

Záchranka dítě převezla do nemocnice, kde zůstalo hospitalizováno asi půl roku. Kvůli utrpěnému zranění u něj došlo k poškození mozku a zpoždění psychomotorického vývoje. „Úplná úprava mozkových funkcí je u něj vyloučena,“ píše se v obžalobě s tím, že chlapec bude po celý život trpět „poruchami paměťových a poznávacích schopností.“

Hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků i soudních znalců. Zatím není jasné, zda by mohl být v pátek vyhlášen rozsudek, anebo dojde k odročení hlavního líčení.