„Máme za to, že výhrady, které obžalovaný v odvolání uplatnil, jsou zcela nedůvodné,“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu Pavla Augustinová.

Miřetínský letos v únoru přepadl na mladoboleslavském sídlišti svou známou, osmačtyřicetiletou poštovní doručovatelku. Vešel za ní do vchodu, a když rozdávala poštu, zezadu k ní přistoupil, vytáhl podlouhlý ostrý předmět – patrně šroubovák – kterým ji několikrát bodl do krku. Poté ženu ještě bil rukojetí a vytrhl jí tašku s 68 tisíci korunami, které měla na vyplácení důchodů.

Vyrušila ho kolemjdoucí žena, která doručovatelce zavolala záchranku. Miřetínský mezitím utekl. Policie ho zadržela asi po dvou hodinách.

Hájil se tím, že ženu rozhodně nechtěl zabít. „Nelze zcela souhlasit se závěrem soudu, že útok vedený na oblast zadní části krku by měl být a priori považován za útok na život poškozené,“ prohlásil ve středu jeho obhájce Aleš Tolnay. „Neměl jsem vůbec úmysl jí ublížit, mělo to být fingované,“ přitakával Miřetínský. „Je mi to strašně moc líto a moc se omlouvám,“ dodal.

Na přepadení se připravoval



Miřetínský u hlavního líčení nevypovídal, v přípravném řízení ale své jednání hájil tím, že chtěl přepadení nafingovat. „Přemýšlel jsem, jestli by nešlo nějak udělat, aby (poškozená) ztratila tu tašku s penězi,“ uvedl Miřetínský. Se svou známou se o plán před osudným únorovým dnem nepodělil, nicméně se na něj připravil.

Nachystal si náhradní oblečení, do kterého se po činu převlékl, několik dlažebních kostek, kterými zatížil tašku s původním oblečením a hodil ji do říčky Klenice. Tam ji našli posléze policisté, nenašli ale zbraň. O její povaze se výpovědi rozcházejí. Miřetínský tvrdil, že šlo o nůž, podle znalců je ale pravděpodobnější třiceticentimetrový šroubovák.

Soud nicméně verzi o fingovaném přepadení odmítl s tím, že je nevěrohodná a nepravdivá.

Musí zaplatit přes sto tisíc



Sama pošťačka napadení popsala trošku jinak. „Vlezl za mnou do vchodu, rozdávala jsem poštu. Zasyčel, vytáhl nůž, řekl: ‚Jak chceš‘ a bodnul mě,“ uvedla napadená žena. Miřetínský se prý na chvíli zarazil, ale pak bodal dál.

S napadenou se znal asi patnáct let, v minulosti spolu i chvilku chodili, rozešli se loni v zimě. Podle ženy ji pak pronásledoval, případně jí vyhrožoval, že pokud za ním nebude chodit, zavolá jejímu současnému příteli.

Miřetínský má podle středečního verdiktu zaplatit ženě 70 tisíc jako nemajetkovou újmu a České poště dalších 35 tisíc korun jako náhradu škody.