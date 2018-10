Denisa Doležalová, Právo

Obžalovaný, který dlouhodobě trpí depresemi, však u soudu v pondělí tvrdil, že si čin nepamatuje, a že pokud svou družku snad zabil, tak zřejmě ve spánku, kdy se mu zdálo o tom, že ji tetuje. Za zvlášť závažný zločin vraždy mu hrozí vězení až na 18 let.

„Až venku, na tom poli, když jsem z toho bytu utekl, jsem si uvědomil, že té krve na rukou mám nějak hodně. Myslel jsem si nejdříve, že se něco stalo morčeti Amálce. Nepamatuji se. Někdy jsem dělal věci, o kterých jsem nevěděl, a lidé mi je pak říkali. Zavolal jsem pak na číslo 158 a řekl jsem jim, že jsem asi zabil svou přítelkyni,“ uvedl do policejního spisu Mikulič.

Asi jsem ji zabil, ale nevím proč. Často jsme se štěkali a fackovali, ale nic vážného. obžalovaný

U soudu ale nejprve tvrdil, že ženu nezabil, až po přečtení policejního spisu se svou výpovědí připustil, že zřejmě ženu zabil, ale asi ve spánku a neví proč.

„Bohužel na ženu zaútočil tak, že jí zasadil šest bodnořezných ran do oblasti hlavy a krku, v důsledku kterých poškozená zemřela. S největší pravděpodobností stálo za jeho útokem to, že s ním žena ukončila vztah a on to nebyl schopný pochopit a unést,“ řekl Právu státní zástupce David Bartoš. Dodal, že bylo prokázáno i to, že po činu muž odešel na nedalekou železniční trať a tam se pokusil spáchat sebevraždu skokem pod vlak.

Neukončil základní školu



To, že by s ním žena ukončila vztah, však u soudu obžalovaný, který vychodil jen šest let základní školy a je dlouhodobě bez peněz i bez práce, popřel. U soudu řekl, že se léčil z depresí a že už je také i bez domova, protože nedávno byl vydražen jeho zchátralý dům v Hranicích na Moravě. Zde také pět let se svou mladší partnerkou žil, než se odstěhovala do bytu své babičky do Suchdola nad Odrou.

Muž u soudu vypověděl, že se žena z domu odstěhovala, protože už byl ve velmi špatném stavu, a že i poté spolu udržovali partnerský vztah, i když s tím rodina mladé ženy nesouhlasila a museli to tajit.

„Asi jsem ji zabil, ale nevím proč. Často jsme se štěkali a fackovali, ale nic vážného, spíše to bylo ze srandy. Nějakou krizi jsme v podstatě neměli. V ten večer jsme se dívali na televizi, pak ji vypli, pomilovali se a šli spát. Pak si pamatuju, že jsem se probral nad ní a v ruce jsem držel nůž a byl jsem od krve,“ líčil obžalovaný.

Ostravský krajský soud se bude tento týden zabývat ještě další vraždou, která se letos v březnu stala v Suchdole nad Odrou. Tentokrát je obžalovanou 18letá dívka, která ubodala kuchyňským nožem o 20 let staršího přítele. Jeho tělo si údajně natáčela i na mobil. Hrozí jí až 20 let vězení.