Na policii se ve středu večer obrátilo vícero obyvatel Vizovic s tím, že nějaké auto nabouralo několik sloupků a jede dál. Poté přišlo oznámení, že vůz narazil do vjezdu do rodinného domu a o kus dál do sloupu. Šofér pak podle svědků vystoupil a usnul na chodníku.

„Na první pohled bylo zjevné, že je spící řidič pod vlivem alkoholu, ale hodnota, která se objevila na displeji přístroje, překvapila i zkušené policisty. Dechová zkouška u piráta silnic ukázala 4,61 promile alkoholu,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Čtyřiačtyřicetiletý muž skončil s lehkým zraněním v nemocnici. Policisté během vyšetřování přišli na to, že muž nemá řidičský průkaz, že škodovku vzal bez povolení majitele a ta už navíc byla vyřazena z provozu.

Muž naboural i zaparkovaná auta

FOTO: Policie ČR

Policie spočítala, že divokou jízdu odnesla dvě auta, sedm kovových sloupků, vjezdová brána a sloupky brány u vjezdu do dvou rodinných domů. Celková škoda je předběžně vyčíslena na téměř 30 tisíc korun.

„Dva přestupky řidiče z obce na Uherskohradišťsku bude ve správním řízení projednávat příslušný úřad. Policisté budou řešit jeho jízdu pod vlivem alkoholu jako podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky s trestní sazbou až tři roky odnětí svobody,“ konstatovala Kozumplíková.