Patrik Biskup, Právo

Podle závěru vyšetřovatelů byla posledním článkem hackerského útoku na švýcarskou banku Falcon Private Bank, do jejíž internetového bankovnictví se loni nabourali hackeři a několik klientů připravili o milióny dolarů.

A právě část z ukradených peněz skončila na účtu Kateřiny. S., která se je snažila směnit za kryptoměnu, aby tím zastřela jejich původ. Žena tvrdí, že s podvodem nemá nic společného a že pouze ve své hlouposti naletěla svému známému.

Státní zástupce Libor Řeřicha ženu viní z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. „Nejprve na sebe převedla obchodní společnost, která nevykazovala žádné podnikatelské aktivity,“ řekl Řeřicha.

Tvářili se jako bankovní klienti

„Pak založila tři firemní bankovní účty, přičemž na jeden z nich byla připsána zahraniční platba od panamské společnosti v přepočtu téměř dvou miliónů korun,“ dodal Řeřicha s tím, že aniž by obžalovaná zjišťovala původ peněz, snažila se za ně postupně nakoupit virtuální měnu bitcoin.

To se jí povedlo v částce 350 tisíc, další transakci pozastavila banka, když vyšlo najevo, že se jedná o finanční prostředky podvodného původu z případu vyšetřovaného švýcarskou prokuraturou.

Její detektivové tehdy zjistili, že hackeři překonali bezpečnostní systém banky a dostali se do režimu, kdy se mohli tvářit jako její klienti a dávat platební příkazy. Tímto způsobem dali příkaz k platbě také z konta společnosti Sunland Resort Corp ruského podnikatele Leonida S., přičemž právě tyto peníze skončily na účtu plzeňské pekařky.

K převodu desítek tisíc dolarů stačil bance jen doklad o tom, že jde o nákup uměleckého díla. Listina však byla falešná, právě kvůli tomu, že transakce probíhala v zabezpečeném systému, banka už její pravost nijak neověřovala.

Všechno zařídil David. Já jsem pak šla do banky založit firemní účty obžalovaná Kateřina S.

Švýcarští vyšetřovatelé případ nakonec letos v březnu odložili s tím, že se jim nepodařilo identifikovat pachatele. Zjistili jen, že peníze byly převedeny na různá konta po celém světě včetně České republiky.

Obžalovaná žena na policii odmítala cokoliv říci. Před soudem se ale rozpovídala. Tvrdila, že naletěla svému známému Davidu E. „Chtěl, jestli bych na sebe nepřevedla nějaké firmy, se kterými se dá podnikat. Slíbil mi, že když se to rozjede, budu dostávat měsíčně deset tisíc korun a o nic se nemusím starat,“ uvedla Kateřina S. Přiznala, že podnikání vůbec nerozumí.

„Všechno zařídil David. Já jsem pak šla do banky založit firemní účty. Když na jeden z nich přišly peníze, nezjišťovala jsem, odkud a na co jsou. Naložila jsem s nimi podle Davidova pokynu. Věřila jsem mu, netušila jsem, že je to nějaká levárna. Měl mě prostě obmotanou kolem prstu,“ dodala.

Jako svědek odmítl David E. ve středu vypovídat. „Mohl bych si tím způsobit trestní stíhání,“ uvedl důvod svého mlčení. Soud bude pokračovat výslechy dalších svědků.

Poškozená banka patří mezi nejstarší peněžní domy ve Švýcarsku. Podle aktuálních informací disponuje aktivy ve výši 220 miliard korun.

V roce 2016 podal švýcarský úřad pro dohled nad finančním trhem podnět tamní prokuratuře k zahájení trestního řízení kvůli podezření na nedostatky ve vnitřní organizaci banky, v důsledku čehož peněžní ústav nemohl zabránit možným trestným činům ze strany fyzických osob.