Incident se odehrál v sobotu 15. září kolem třetí hodiny ráno v Mukařovského ulici v Praze 5. Dívka, jejíž věk policie neuvedla, byla na diskotéce se svou matkou, když se k nim na parketu snažili připojit dva cizinci. „Ten starší šel za mamkou, mladší za mnou. Od začátku jsem neměla zájem s ním tancovat, snažila jsem se mu domluvit a odstrkávala ho, nechápal to ale a stále se na mě lepil,“ popsala poškozená policii.

Starší cizinec se postupně při tanci s matkou dívky vzdaloval, přičemž dotěrný muž poškozenou najednou vzal do náruče a odnesl pryč. „Byla to strašná rychlost, vzal mě a běžel se mnou ven. Vůbec jsem nečekala, že se něco takového může stát, myslela jsme si, že je to nějaká legrace,“ sdělila kriminalistům.

Muže podezřelého z pokusu o znásilnění zachytily kamery

Venku jí ale došla trpělivost a nezvanému tanečníkovi řekla, ať ji nechá být, že to není žádná legrace. Mezi dvojicí došlo rovněž ke strkanici a dívka podle svých slov volala o pomoc. „Snažila jsem se vzepřít, přetahovali jsme se, ale měl velkou sílu, ačkoliv byl ještě menší než já. Viděla jsem taxi bílé barvy, byl tam řidič, viděl nás a jak se tam pereme. Křičela jsem o pomoc, taxikář se chvíli díval, pak ale nastoupil do auta a odjel pryč,“ uvedla dívka.

Poškozená se pak začal bát o život, protože údajný násilník ji prý odtáhl do tmavé uličky a osahával ji opřenou o popelnice. „Sundával mi punčocháče a po chvíli jsem zjistila, že si svlékl kalhoty a začal to zkoušet, chtěl mě znásilnit,“ řekla policistům.

Až pětileté vězení



Muži se prý znásilnění nakonec nezdařilo a podle vyšetřovatelů z místa činu po několika minutách utekl. „Podezřelého zachytily kamery a nyní pátráme po jeho totožnosti. Jestliže ho na záběrech poznáváte, kontaktujte linku 158,“ vyzval veřejnost mluvčí policie Jan Daněk.

Identikit muže podezřelého z pokusu o znásilnění v Praze

Údajný pachatel je podle vyšetřovatelů muž ve věku 30 až 40 let, vysoký asi 160 cm, hodně hubené postavy a snědší barvy pleti. V obličeji byly výrazné propadlé tváře, úzké rty a hodně husté tmavé obočí. Černé vlasy měl nakrátko střižené s výraznými kouty.

„Podle poškozené to byl výrazný tmavý typ muže a podle toho, jak mluvil, by se mohlo jednat o Rumuna, Ukrajince nebo Rusa. Na sobě měl světle modré úzké džíny, černé tričko s nápisem Nike, tmavou bundu, černé nízké boty a bílé ponožky,“ upřesnil mluvčí s tím, že podezřelému hrozí až pětileté vězení.