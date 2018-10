Petr Marek, Právo

O půl roku mu tak snížil trest, který obžalovanému uložil za těžké ublížení na zdraví letos v květnu Krajský soud v Brně. Faltýnek, jemuž hrozilo až 12 let, se proti němu odvolal.

Hájil tím, že byl v době útoku zmatený, dezorientovaný a na čin si nepamatuje. Podle obhajoby navíc trpí závažnou duševní poruchou, která se u válečného veterána rozvinula po opakovaných dramatických zážitcích ze zahraničních misí.

„Tyto, ale i další argumenty obhajoby, znalci jednoznačně odmítli. Žádnou závažnou poruchu ani odchylku od normy u něj neshledali. Změnili jsme však právní kvalifikaci. Podle našeho názoru šlo jen o pokus těžkého ublížení na zdraví. Proto jsme trest mírně snížili,“ vysvětlil Právu mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Sám se nahlásil policii



K události došlo v říjnu 2016 v Sokolnicích na Brněnsku, kde místní pořádali v restauraci ochutnávku rumů. Když se tři kamarádi vraceli z akce domů, potkal je poblíž restaurace Faltýnek a podle obžaloby na ně zaútočil téměř dvoumetrovou dřevěnou tyčí, kterou měl v černém obalu na rybářský prut.

Napadl jsem tři nebo čtyři muže, ale to asi nebyli ti, kteří zaútočili na mě Dušan Faltýnek

I přes zjevnou početní převahu skončili tři napadení zbiti. Jeden z nich utrpěl zlomeninu kotníku, další dva dostali rány do hlavy a dalších částí těla. Jednoho z nich musela odvézt s otřesem mozku do nemocnice záchranná služba.

Faltýnek se po činu sám přihlásil policii, uvedl přitom, že ho někdo napadl, utrpěl otřes mozku a následně si trojici spletl s útočníky. „Rád bych nahlásil vlastní trestný čin, rvačku, asi tam bylo nějaké zranění. Nevím přesně, kde se to stalo, měl jsem nějaký otřes mozku. Nejdřív mě napadla nějaká parta výrostků, byl jsem poté asi v bezvědomí, pak jsem napadl já tři nebo čtyři muže, ale to asi nebyli ti, kteří zaútočili na mě. Raději to hlásím. Mám obavu, jestli jsem někomu neublížil,“ prohlásil tehdy Faltýnek.

Soudci při verdiktu poukázali na to, že obžalovaný má sklony k násilnému chování, již dříve měl konflikty se zákonem a dopustil se také domácího násilí, uvedl předseda senátu Vladimír Štefan.