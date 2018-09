Matěj Říha, Právo

Vrbovská uvázla v síti policie kvůli tendru na úklidové služby pro nemocnici, jejíž cena se odhadovala na 149 miliónů korun.

Exředitelka si podle policie přála, aby ve zmanipulovaném výběrovém řízení zvítězila firma TSB, za kterou jednal další obviněný, Daniel Pálek, což je manžel její kamarádky a bývalé náměstkyně na ministerstvu vnitra Moniky Pálkové.

Policie rozjela razii 28. června, kdy začala sbírat důkazy na různých místech a zatýkat podezřelé. O dva dny později začali detektivové rozdávat obvinění.

Vrbovská společně s ústeckým podnikatelem Tomášem Horáčkem jako jediní skončili poslední červnový den ve vazbě. Horáček na rozdíl do Vrbovské figuruje i v druhé části případu, která se týká zakázky Nemocnice Na Františku a tendru na zajištění stravovacích služeb s předpokládanou cenou 33 miliónů korun.

Nemocnice na Bulovce

FOTO: Novinky

Ještě v úterý podle důvěryhodného zdroje Práva byla Vrbovská ve vazební cele. Bývalé vrcholné nemocniční manažerce se však pobyt za mřížemi krátí a zřejmě počítá poslední dny, než věznici opustí. Ve vazbě je totiž kvůli obavě, že by mohla ovlivňovat svědky, které policie doposud nestihla vyslechnout.

V takovém případě však může být ve vazbě držena nanejvýš tři měsíce, jak Právu potvrdil mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 5 Lukáš Slavík. Tento soud o vazbách v kauze rozhodoval.

Horáček si ještě počká

Déle by Vrbovská mohla být ve vazbě pouze v případě, pokud by se ukázalo, že již něco zvládla ovlivnit, což se ale podle informací Práva nestalo. Brány věznice by tak měla opustit nejpozději v pátek.

Složitější situace je u Horáčka, který je sice ve vazbě také kvůli možnosti ovlivňování svědků. Tento vazební důvod by mu měl stejně jako u Vrbovské odpadnout.

Soudy ho však navíc do vazební cely poslaly kvůli obavě, že by mohl pokračovat v trestné činnosti. V současnosti proto u něj běží až do konce října lhůta, do které musejí soudy rozhodnout o tom, zda ho ve vazbě ponechají dál.

O prodloužení vazby však musí s předstihem požádat státní zástupce, který na dotazy Práva ohledně vazebně stíhaných osob v kauze neodpověděl.

„Podle informací v databázi soudu nebyl návrh na prodloužení vazby dosud v těchto věcech doručen,“ sdělil nicméně Právu Slavík.

Tomu, že by mohly ústřední postavy celého příběhu vazbu opustit, nasvědčuje také vražedné tempo výslechů svědků, které policie nasadila a o němž již Právo informovalo. [celá zpráva]

Aby do konce září stihli vyslechnout všechny podstatné osoby, které jsou nějakým způsobem do kauzy zapleteny, tak každý týden vyslýchají tři až čtyři svědky. Na počátku září přitom mělo výslech za sebou kolem 30 osob.

Případ přitom rozkrývají zkušení detektivové, kteří řešili třeba korupční kauzy kolem středočeského exhejtmana Davida Ratha nebo bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Také v těchto kauzách strávili hlavní aktéři ve vazbě několik měsíců.