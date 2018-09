V troskách domu na Prostějovsku pátrají hasiči po příčině ničivé exploze

Za sobotním zřícením rodinného domu v Mostkovicích na Prostějovsku, při kterém přišel jeden člověk o život, stojí pravděpodobně výbuch plynu. Co konkrétně explozi způsobilo, však zatím známo není. Objasnit se to v neděli snaží kriminalisté a hasiči, kteří prohledávají trosky budovy. Právu to řekla krajská mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.