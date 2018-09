Aleš Honus, Právo

Když Vaculíka ve čtvrtek ráno přiváděli do jednací síně, šel se sklopenou hlavou. Svého činu prý lituje. „Vyjádřil lítost, ale na druhé straně v přípravném řízení řekl, že si na nic nepamatuje,“ konstatoval státní zástupce Vít Legerský.

Útok se odehrál letos 24. února v odpoledních hodinách v ulicích Havířova-Šumbarku. Vaculík si vyhlédl manželský pár, který začal bezdůvodně pronásledovat.

„Šlo o zcela bezdůvodné jednání. Obžalovaný v těžké opilosti nejprve začal po manželech pokřikovat, ale ti na jeho vulgární projevy nijak nereagovali. Pokračovali v chůzi a obžalovaný šel za nimi. Když se pak chystali vkročit do bytového domu, obžalovaný k nim přikročil a muže opakovaně udeřil pěstmi do hlavy,” dodal Legerský.

Obžalovanému hrozí až deset let vězení



Napadený sedmdesátiletý muž spadl na zem a udeřil se do temena hlavy o betonový obrubník, přičemž upadl do bezvědomí. Sanitka ho následně převezla do nemocnice, kde lékaři zahájili boj o jeho život.

„V průběhu léčby došlo k rozvoji komplikací včetně rozvoje lalůčkového zánětu plic. Poškozený následně po několika týdnech zemřel v nemocnici,“ dodal Legerský.

Martin Vaculík je obžalován ze zločinu ublížení na zdraví s následkem smrti a hrozí mu vězení od pěti do deseti let. Zatím není jasné, kdy bude vyhlášen rozsudek, na první část jednání zatím nebyli předvoláni znalci, které bude třeba ještě vyslechnout.