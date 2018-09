Matěj Říha, Právo

Soud totiž na konci srpna rozeslal obžalovaným písemné znění odsuzujícího rozsudku z letošního června a teprve v těchto dnech začala běžet lhůta, kdy je možné podat odvolání. Už nyní je tak v podstatě jasné, že pravomocný rozsudek letos nepadne.

Do případu však ještě můžou zasáhnout říjnové volby. Rath totiž v Litoměřicích kandiduje do Senátu za Českou suverenitu. Zvolením by získal imunitu.

Kauzu dostane stejný senát, který už jednou odsuzující verdikt zrušil

Krajský soud v Praze podle zjištění Práva zatím obdržel deset dokumentů, které rozporují odsuzující verdikt. Mezi nimi je také odvolání státních zástupců, o čemž se dosud nevědělo.

„Měl jsem dovolenou, takže jsem vůbec nevěděl, že přišel rozsudek. Odvolání podal krajský státní zástupce a na důvody se musíte ptát jeho,“ řekl včera Právu žalobce Petr Jirát, který má kauzu od roku 2012 na starosti. Právní bitva, v níž byl Rath nepravomocně odsouzen k 8,5 roku vězení, se zatím táhne přes pět let. Jirát byl v červnu s rozsudkem spokojen.

Vadilo mu však, že soud nevyhověl jeho návrhu, aby propadl veškerý majetek Ratha a manželů Kateřiny a Petra Kottových, kteří podle spisu machinace s krajskými tendry organizovali. Soud zabavení veškerého majetku považoval za příliš přísné a byl přesvědčený o tom, že trojice nezískala všechno jmění trestnou činností. Místo toho nařídil, aby ve prospěch státu propadly veškeré peníze, které u nich policie zajistila při domovních prohlídkách.

U Ratha šlo o 22 miliónů korun, u Kottových zhruba o 17 miliónů a akcie. Tyto částky byly mimochodem větší než úplatky, kvůli nimž byli souzeni. „Zatím o odvolání státního zástupce nevím. Nebylo mi doručeno, a tak jsem ho nečetl,“ reagoval jeden z Rathových obhájců, Adam Černý.

Kateřina Kottová (Pancová) a Petr Kott.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

V minulém týdnu na soud dorazilo také odvolání stavbaře Pavla Drážďanského, který nepravomocně dostal pět let vězení. Dalších osm odvolání padlo již v červnu přímo v soudní síni, kde zazněl rozsudek.

Kromě Ratha a Kottových ho podali další čtyři obžalovaní a advokát Jan Vondráček, který vystupuje jako poškozený. Zastupuje totiž dědictví po Rathovu otci Ratmírovi.

Z informací Práva vyplývá, že odvolání zatím nepodala podnikatelka Ivana Salačová, která se ke korupci přiznala a popsala, jak systém ovlivňování stavebních zakázek vypadal. Za spolupráci s policií získala status spolupracující obviněné. Soud její významnou roli v případu odměnil tříletým podmíněným trestem.

Vrchní soud původně neuznal odposlechy

„Podle informací z trestní kanceláře zatím není možné sdělit, zda soud má k dispozici odvolání od všech účastníků nebo nikoliv,“ napsala Právu mluvčí krajského soudu Jitka Kubešová.

Termín pro podání odvolání totiž nemají všichni obžalovaní stejný. Počítá se až od data, kdy jim byl rozsudek doručen.

Až tato fáze trestního řízení skončí, tak celý spis za několik týdnů poputuje k pražskému vrchnímu soudu. Nařízení jednání před odvolacím soudem zřejmě potrvá několik dalších měsíců a kauza se tak přenese i do příštího roku.

Případ u vrchního soudu dostane na starost stejný senát, který předloni již jednou odsuzující rozsudek zrušil.

Označil totiž za nezákonné odposlechy, jež při utajovaném vyšetřování pořídila policie. Nejvyšší soud naopak následně rozhodl, že odposlechy lze použít jako důkaz.