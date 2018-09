ČTK

O vývoji v případu informovala v pondělí Česká televize. Pokud nebude obžalovaná s trestním příkazem souhlasit, rozhodnutí se zruší a soud se bude případem dál zabývat v hlavním líčení.

Do teplické třídy chodí převážně romské, vietnamské a arabské děti. Někteří diskutující na internetu v komentářích k fotce třídy navrhovali poslat prvňáčky do plynu nebo do třídy hodit granát.

Původně policie případ odložila s tím, že by mohlo jít pouze o přestupek. Poté se ale podle informací Práva do případu vložil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a věc se vrátila zpět do přípravného řízení. [celá zpráva]

Pistole a slovo „rovnou”

Fotografie dětí zveřejnil loni na podzim místní Deník v tištěném vydání i na webu v rámci seriálu snímků prvňáků z různých škol. Poté se fotka objevila i na sociálních sítích, kde někteří lidé začali děti označovat například za malé sebevražedné atentátníky či navrhovali v souvislosti s tím, že škola sídlí v Plynárenské ulici, posílat děti do plynu. Výhrůžky směřovaly i proti učitelům a vedení školy.

Žena z Tachova se podle obžaloby dopustila trestného činu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, za což jí hrozí až tři roky vězení. Podle dřívějších informací deníku Právo napsala v komentáři slovo „rovnou“, k němuž přidala obrázek pistole.