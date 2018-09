Patrik Biskup, Právo

Podle obžaloby se dvaatřicetiletý Slovák, kterému hrozí deset let vězení, dopustil násilí na pěti ženách zjara letošního roku na Domažlické třídě v Plzni. Zřejmě ho vzrušovalo, když jim mohl způsobovat bolest. Některým mlátil hlavou o zeď nebo jim vyrazil zuby.

Chtěl, abych se mu při tom stále koukala do očí. Několikrát jsem se snažila utéci, ale nešlo to. Vyhrožoval, že když budu křičet, zabije mě. Ivana M.

Počet jeho obětí ale nebude konečný, u soudu totiž ve středu také zaznělo, že policisté muže nyní obvinili z útoku ještě na další tři prostitutky v Praze. Spojení s plzeňským případem našli kriminalisté na základě shody jeho DNA.

Odvahu vypovídat tváří v tvář Frťalovi našla pouze jedna poškozená, další pak soud vyslechl z oddělené místnosti. „Kolem půl druhé v noci přišel ke mně na ulici, že chce orální sex. Domluvili jsme se na pětistovce. Když jsem chtěla peníze předem, dal mi bombu pěstí do obličeje a srazil mě na zem,“ vybavovala si Ivana M. noc z 11. na 12. března.

Obžalovaný násilí popírá



Pak ji podle jejích slov čtyři hodiny nutil k různým sexuálním praktikám. „Chtěl, abych se mu při tom stále koukala do očí. Několikrát jsem se snažila utéci, ale nešlo to. Vyhrožoval, že když budu křičet, zabije mě. Tak jsem všechno strpěla, měla jsem hrozný strach. Neměl žádné zábrany, několikrát si šňupnul pervitin,“ pokračovala prostitutka.

Šok prý přišel, když jí na mobilním telefonu ukázal nahá děvčátka okolo 10 let a nutil ji, aby se na to dívala. „Takového úchyla jsem v životě nezažila,“ okomentovala tento zážitek.

Bylo to šílené, měla jsem strach o život. Veronika S.

O měsíc později si Ivanu M. vyhlédl Frťala znovu. „Zpočátku jsem ho nepoznala, byla tma. Až když promluvil, věděla jsem, že je to on. Zacpal mi pusu s tím, že když nebudu hodná, bude to horší. Měl problém s erekcí. Asi po hodině jsem se mu vytrhla a utekla. Zavolala jsem policajty, že mě napadl stejný muž jako předtím. Oni ho zadrželi ještě na Domažlické,“ dodala Ivana M.

Podobně vypovídala i další z poškozených Veronika S. „Zachránila jsem se jen za cenu toho, že jsem tam nechala všechny věci a běžela nahá po silnici. Zastavil u mě taxikář a ptal se, co se mi stalo,“ uvedla prostitutka s tím, že za 12 let, co nabízí sexuální služby na ulici, se do podobné situace nikdy nedostala. „Bylo to šílené, měla jsem strach o život,“ doplnila.

Obžalovaný muž jakékoli násilí vůči poškozeným prostitutkám popírá. Připustil sex pouze se dvěma z nich. „Bylo to dobrovolné,“ tvrdil u soudu.

Hlavní líčení bude pokračovat výslechy dalších poškozených a dále svědků a znalců.