Petr Kozelka, Právo

Dvoudenní oslava doprovázená množstvím vypitého alkoholu náhle skončila letos 28. ledna v podvečer v Prostějově. „Po předchozí rozepři došel obžalovaný do svého bytu a vyzbrojil se nožem s čepelí o délce 21 centimetrů. Takto ozbrojen se vrátil k bytu poškozeného, bouchal na dveře a křičel, že ho zabije a uřízne mu hlavu. Nakonec dveře vykopl a vběhl dovnitř, kde poškozeného opakovaně velkou intenzitou bodal do hrudníku,“ popsala státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová.

Pamatuji si, že jsme se přetahovali o nůž a nějak jsem ho bodl. obžalovaný

Napadený muž přežil zřejmě jen díky velkému štěstí a rychlému zásahu lékařů, život mu možná zachránil i sám Wiedemann tím, že zavolal záchranáře a sám pobodanému kamarádovi dával první pomoc.

Znali se od malička



„Stalo se to. Nevím, co mě k tomu vedlo, byl jsem maximálně mimo, mám z toho v paměti jen pár útržků. Znám se s poškozeným od malička, hrávali jsme si venku, byla to ode mě hloupost,“ přiznal před soudem Wiedemann.

„Asi dva dny jsme pili, slavili jsme narozeniny. Ani vlastně nevím, jak to celé vzniklo, je toho moc. Pamatuji si, že jsme se přetahovali o nůž a nějak jsem ho bodl. Pak mu tekla krev z hrudníku a já jsem se probral ze šoku. Začal jsem mu dávat první pomoc a zavolal jsem policii. Předtím jsme se nijak nehádali, jen jsme se od rána štengrovali, že se pomočil ve spaní,“ vysvětloval Wiedemann.

Před vynesením verdiktu čeká senát v čele s Alešem Novotným ještě výslech dalších svědků a znalců.