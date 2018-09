Vladimír Klepáč, Právo

Policie našla u podezřelého stovky elektronických fotografií a velké množství videonahrávek. „Některá děvčátka zneužíval doslova léta,” řekl Právu mluvčí policie Bohumil Malášek.

Muž si podle policie dokázal získat nejen důvěru dětí, ale i jejich rodičů a prarodičů. Dařilo se mu to, protože vždy vystupoval velmi uhlazeně. V matkách a babičkách dívek dokázal vzbudit dojem, že mu mohou své dcery a vnučky bez potíží svěřit na krátký čas do péče, aby s nimi mohl například hodiny jezdit u bazénu na tobogánu. Jenže tím to nikdy nekončilo.

Lázně a tobogán



Vyšetřování kauzy odstartovalo trestní oznámení babičky teprve šestileté dívky, která tvrdila, že dítě zneužíval jejich známý. Ukázalo se, že rodinný přítel na zahraničním lázeňském pobytu nejprve s dívenkou jezdil na tobogánech, ale pak ji vzal do svého pokoje. Tam dítě fotografoval bez plavek ve stylizovaných polohách.

Šokovaná dívka se svěřila babičce, která okamžitě kontaktovala policii. „V průběhu vyšetřování kriminalisté zjistili, že muž cíleně vyhledával a navozoval situace, při nichž by mohl přijít do intimního kontaktu s malými děvčátky. Obvykle se seznámil s maminkou, postupně u ní vzbudil důvěru, a pak v době, kdy s dítětem byl o samotě, pořizoval fotografie a videa pornografického charakteru,“ popsal Malášek.

Lovil také na seznamkách



Muž si za účelem snadnějšího seznámení pořídil i koně - matky s dětmi lákal na projížďky či do jízdárny.

Byl aktivní také mezi tělesně postiženými. Na jejich akcích, zvlášť na zájezdech, využíval příležitosti ke kontaktům s rodiči a děvčaty. Pomyslně lovil i na inzertních seznamovacích portálech, kde záměrně vyhledával osamělé ženy žijící s dcerami předškolního věku.

Z výsledků vyšetřování vyplývá, že muž v minulosti téměř tři roky nevybíravě zneužíval dnes šestiletou dívku. Dítě je zachyceno na téměř sedmi stovkách zajištěných fotografiích a šestatřiceti videozáznamech.

Pečlivá evidence záznamů



Více než dva roky byla prý obětí jeho praktik dnes 10letá dívka. Před osmi lety zase půl roku podle spisu sexuálně obtěžoval tehdy dvouleté dítě. Počet zneužívaných dětí není ještě známý.

„Záměrně si vybíral holčičky ve věku, kdy by nebyla jejich výpověď věrohodná, případně by nedokázaly zneužití vůbec popsat. Byť si muž vedl poměrně pečlivou evidenci záznamů, ne všechny na záznamech zachycené děti se podařilo kriminalistům ustanovit,“ dodal mluvčí.