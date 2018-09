Jiří Růžička, Právo

Státní zástupce Martin Malůš v obžalobě uvedl, že otec zasadil dívence 16,5 centimetru dlouhým nožem nejméně osmnáct bodnořezných ran do hrudníku, z nichž nejméně dvě přímo zasáhly srdce. To se mělo stát v dětském pokojíčku, odkud měl obžalovaný přejít do obývacího pokoje a tam zaútočit na pětiletého syna. Toho se pokusil bodnout, zranil ho na krku. Chlapec se bránil, křičel a otce kousl do prstu.

Na dotaz předsedkyně senátu Ivety Šperlichové, zda chce událost nějak komentovat, následovalo dlouhé mlčení. Podle obžaloby mělo činu předcházet rozpadající se manželství. Před soudem obžalovaný popisoval, že před činem se pohádal s manželkou, děti den předtím vyzvedl ze školky a měl se o ně postarat i následující den. Večer si vzal prášky na spaní, které zapil alkoholem.

Ráno se probral dezorientovaný. Co se pak dělo, podle svých slov nedokáže popsat. Řekl mimo jiné, že do sebe nasypal nějaké léky. „Své děti jsem miloval, jako každý rodič, nevím, jak se to mohlo stát,“ takřka šeptal v soudní síni.

Chtěl se zabít ve vazbě



Uvedl, že dlouho plánoval sebevraždu. Při čtení jeho výpovědí před kriminalisty zaznělo, že v záchvatu paniky po užití léků a alkoholu běhal po bytě, že chtěl spáchat sebevraždu a děti vzít sebou. Dcerku v osudný okamžik vzal do dětského pokoje, zakryl jí oči rukou a bodal. Pak si umyl ruce, a v obývacím pokoji měl zaútočit na syna.

Znalci z oboru psychiatrie a psychologie před soudem uvedli, že muž trpí poruchou osobnosti, závislostí na alkoholu, má narcistické a egocentrické prvky povahy s omezenou schopností empatie. Po tragédii útočníka transportoval vrtulník do olomoucké fakultní nemocnice, protože v sebevražedném úmyslu spolykal další prášky.

U hlavního líčení v pondělí rovněž zaznělo, že ve vazební věznici se obžalovaný minulý týden pokusil spáchat sebevraždu oběšením na prostěradle, údajně protože se nechtěl zúčastnit soudu.

Soud obžalovanému prodloužil vazbu a hlavní líčení senát odročil na 25. října.