Patrik Biskup, Právo

Podle obžaloby měla z jejich úst padat při návštěvách u poškozeného slova jako: „Uvědom si, s kým mluvíš. Někdo si na tebe může počkat a zlámat ti nohy.“ Státní zástupce je přesvědčený, že výhrůžky měly umocnit požadavek na vrácení peněz.

Oba obžalovaní jakýkoliv nátlak spojený s násilím odmítli. „Jediné, co při návštěvách u poškozeného zaznělo, že když mi peníze nevrátí, dám ho k soudu a budu je vymáhat exekučně,“ prohlásil Fotr. Podle svých slov byl naopak až moc trpělivý a shovívavý. „Každý jiný věřitel v mé pozici by se s tím necrcal tak dlouho jako já,“ pokračoval policista.

Bohužel mi nevyšla akce, ze které jsem chtěl dluh splatit. poškozený

Před soudem dále řekl, že se původně s Vladimírem U. domluvil, že mu vrátí sto tisíc korun navíc. „Na to mi podepsal směnku. Když vypršela její splatnost, tak začal z jeho strany kolotoč výmluv. Tvrdil například, že mu peníze zadržuje banka. Sám mi potom začal částku navyšovat až to vygradovalo na 600 tisíc korun. Tak jsem si nechal od něho podepsat další směnku,“ řekl Fotr.

Měl vyhrožovat dceři



Když mělo dojít k placení, byl podle Fotra scénář stejný jako u první směnky. „Zase jen výmluvy a sliby. Tak jsem za ním zase šel a pohrozil mu opět soudem a exekucí, což jsem potom také udělal,“ uzavřel policista, jehož pohledávka ve výši 600 tisíc korun vůči poškozenému byla později v rámci exekučního řízení skutečně uspokojena.

Upozornil také na to, že poškozený nepodal podal trestní oznámení hned, ale až v době, kdy se začala řešit jeho exekuce.

Vladimír U. před soudem potvrdil, že si od policisty peníze půjčil. „Bohužel mi nevyšla akce, ze které jsem chtěl dluh splatit. Pavlovi jsem nabídl, že mu budu peníze vracet ve splátkách. Na to mi řekl, ať si je strčím někam, že chce celou částku,“ uvedl poškozený.

Podle svých slov neměl ani tak strach o sebe, ale spíš o rodinu, respektive o 22letou dceru. „Vyhrožoval i jí. Tak jsem mu volal, jestli to nepřehnal, že to máme jen mezi sebou a nechci, aby do toho tahal holku,“ prohlásil Vladimír U. s tím, že dcera kvůli tomu musela navštívit psychiatra.

Soud bude pokračovat výslechy dalších svědků.