Patrik Biskup, Právo

„Potvrdili jsme původní rozhodnutí klatovského okresního soudu, který jednání obou mužů obžalovaných ze zneužití pravomoci úřední osoby posoudil jako možné přestupkové jednání a věc postoupil příslušnému správnímu orgánu k vyřízení,“ řekla ve čtvrtek Právu mluvčí Krajského soudu v Plzni Lucie Jíchová.

Podle názoru odvolacího soudu nelze z provedených důkazů dovodit, že by obžalovaní jednali v úmyslu poškozené způsobit závažnou újmu, což je jeden ze zákonných znaků přečinu zneužití pravomoci úřední osoby. Stížnost státní zástupkyně proti rozhodnutí o postoupení věci k přestupkové komisi proto zamítl.

Žalobkyně naopak zákrok strážníků považuje za vysoce společensky škodlivý. „Nejenže výrazným způsobem omezili osobní svobodu poškozené, ale tím, že ji odvezli na místo, kde se scházejí závadové osoby, ji ohrozili na jejím životě a zdraví,“ argumentovala ve své stížnosti.

Čtyři roky tahanic



Incident se odehrál 11. prosince 2014 mezi půl druhou a půl třetí ráno. Strážníci se tehdy rozhodli zasáhnout poté, co na ně Hana K. z okna nonstop baru Magic Club začala hanlivě povykovat. Oba proto vešli do podniku, ženu vyvedli ven, nasadili jí pouta a odjeli s ní na služebnu. Tam dostala dýchnout a po pozitivním testu na alkohol ji strážníci vzali do nemocnice na vyšetření. Pak ženu naložili zpátky do auta a zavezli tři kilometry za město na místo zvané Páteček, kde ji nechali vystoupit, a odjeli.

Jejich jednání nebylo rozhodně správné a v souladu se zákonem. krajský soud

Poškozená přiznala, že na strážníky z okna baru sprostě zakřičela a ukázala jim vztyčený prostředníček, protože v minulosti od jednoho z nich dostala pokutu kvůli psovi.

„Chtěli, abych s nimi šla ven. Nejdříve jsem to odmítla, pak jsem ale poslechla a dobrovolně opustila bar. U auta mi řekli, abych dala ruce za záda, a nasadili mi pouta. Jeli se mnou na služebnu, pak do nemocnice, a nakonec mě vysadili na Pátečku,“ vypověděla žena před soudem.

Podle státní zástupkyně strážníci neměli k zajištění ženy vůbec důvod. „V době, kdy ji v baru řešili za její nemístné poznámky, nereagovala tak, že by svým chováním narušovala veřejný pořádek nebo ohrožovala jiné osoby. Nekladla žádný odpor, strážníky nenapadala ani se jim nesnažila utéci,“ vysvětlila státní zástupkyně.

Neměli požadovat dechovou zkoušku



Podle ní jednali strážníci protiprávně, když po ženě požadovali orientační dechovou zkoušku a vyšetření v nemocnici. „Zákon říká, že povinnost podrobit se vyšetření na alkohol má jen ten, kdo pod jeho vlivem jinému způsobil újmu na zdraví, ohrožuje život nebo zdraví své nebo dalších lidí či páchá škodu na majetku. Žádné takové jednání u poškozené nebylo prokázáno,“ konstatovala žalobkyně.

Strážníci nikdy nepřiznali, že Hanu K. na Páteček odvezli. Celou dobu tvrdili, že ji vysadili v místě bydliště a na Páteček pokračovali bez ní. Soud jim ale neuvěřil.

„Lze se domnívat, že obžalovaní se rozhodli potrestat poškozenou tím, že ji odvezou na nepříliš vzdálené místo od jejího bydliště, aby byla nucena jít zpět pěšky a vystřízlivět. Jejich jednání nebylo rozhodně správné a v souladu se zákonem,“ stojí v rozhodnutí krajského soudu.

Soud se však ztotožnil s názorem okresního soudu, podle něhož omezení na svobodě bylo jen krátkodobé. „Přiložení pout a další úkony až do odvozu na Páteček oporu v zákoně mělo. Na to navázalo omezení osobní svobody poškozené po dobu několika minut do vysazení na Pátečku, kde ji ale žádné vážné nebezpečí nehrozilo,“ uvedl klatovský soudce Jaromír Veselý.