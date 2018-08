luh, Novinky

Policisté přijali hlášení o dívčině pádu krátce po páté hodině ranní, na místo ihned vyrazila hlídka strážníků, která později přivolala hasiče a záchrannou službu.

Na místě zasahovali hasiči, zdravotníci i policisté

FOTO: Jan Kostík, HZS hl. m. Prahy

„Hlídka strážníků se pro tento případ vybavila záchranářským batohem a lanem. Vzhledem k tomu, že dívka spadla do asi půl metru široké a osm metrů hluboké odvětrávací šachty, chtěli ji strážníci nejprve vyprostit pomocí lana, ale upustili od toho, protože si stěžovala na bolest zad a krku,“ sdělila mluvčí.

Hasiči po vyproštění dívku předali zdravotníkům

FOTO: Jan Kostík, HZS hl. m. Prahy

S dívkou nicméně komunikovali a psychicky ji podporovali do příjezdu hasičů. Ti dívku vyprostili přes vrata vedoucí do prostor pod památníkem. Devatenáctiletou ženu si následně převzala do péče záchranná služba k dalšímu ošetření.

„Dívka byla převezena do Ústřední vojenské nemocnice na jednotku intenzivní péče s pohmožděnými zády,” řekla Novinkám mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.