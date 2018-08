Třináctiletý hoch se na Bruntálsku vloupal do školy a ujel s autem

Hned několik prohřešků 13letého chlapce vyšetřují rýmařovští policisté. Naposledy se vloupal do školy a ukradl klíče od peugeotu, se kterým se vydal do ulic. Zastavily ho dva stromy, do nichž narazil, a poté se snažil přivolaným policistům ujet. Na služebně se pak přiznal k dalším vloupačkám.