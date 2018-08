Seniora v Boskovicích zmlátili 19letí Rumuni do bezvědomí a pak oloupili, dostali sedm let

Na sedm let za mříže poslal ve čtvrtek Vrchní soud v Olomouci dvojici devatenáctiletých mladíků z Rumunska Stefana Gabriela Gulera a Ionela Cristinela Tanase za to, že v Boskovicích na Blanensku do bezvědomí zmlátili a poté oloupili téměř sedmdesátiletého seniora. Potvrdil tak verdikt Krajského soudu v Brně z letošního 10. května, proti kterému se oba obžalovaní odvolali.