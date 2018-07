ok, Novinky

Hlídka policie v úterý večer dohlížela na silniční provoz v autě v civilním provedení v Evropské ulici, když kolem nich projelo taxi evidentně vyšší rychlostí.

„Konkrétně v úseku, kde je nejvyšší povolená rychlost šedesát kilometrů v hodině, jel řidič rychlostí osmdesát tři. To bylo důvodem, proč dopraváci auto následně zastavili a provedli silniční kontrolu,“ informoval v pátek mluvčí policie Tomáš Hulan.

Hlídka zjistila, že 59letý taxikář má zakázáno řídit hned dvěma úřady. Jeden zákaz řízení mu byl vysloven koncem roku 2017, druhý na začátku letošního roku. Proto jej převezli na služebnu, kde s ním celou záležitost vyřídili. Při propuštění ho varovali, aby nesedal za volant.

Spěchal na letiště



Těžkou hlavu si z jejich slov ale nedělal. „Dvacet minut po půlnoci ho policisté spatřili, kterak ve stejném superbu ,upaluje‘ k Letišti Václava Havla. Následovala další silniční kontrola. Avšak tentokrát už ne pro podezření z přestupku, ale z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ konstatoval Hulan.

Taxikář však nechtěl vystoupit a apeloval na policisty, aby mu dovolili přeparkovat na jiné místo, kde mu to nezakázal zaměstnavatel. To ale policista razantně odmítl. Po chvíli to schytal za to, že taxikáři měl údajně zničit život svým přístupem.

„Přitom vůbec neakceptoval argument policistů, že za volant usedl on sám, aniž by ho k tomu někdo nutil, byť velice dobře věděl, že to má zakázáno,“ shrnul mluvčí s tím, že ve vězení může řidič strávit dva roky.