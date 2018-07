Děti v Brně zmlátily staršího muže tyčemi

Nepojízdné zaparkované auto a v něm spícího čtyřiašedesátiletého muže si za cíl svého řádění vybrali v těchto dnech v Brně tři kluci ve věku od třinácti do patnácti let. Vyzbrojeni kovovými a dřevěnými tyčemi začali mlátit nejen do auta, ale i do překvapeného muže uvnitř. Napadenému se naštěstí podařilo zavolat policii.