Patrik Biskup, Právo

„Udělal jsem hroznou hovadinu. Nevím, co mě to vůbec napadlo,“ řekl Právu Václav M., kterého už v této souvislosti začala vyšetřovat policie. „Byl jsem na výslechu a řekl pravdu. Beru to na sebe a zasloužím si trest,“ pokračoval muž.

Štěňata přišla na svět začátkem června. „Byla z vrhů dvou fen křížence, které mi hlídají dům. Nejdřív se ozvali nějací lidé, že si je vezmou. Pak si to ale rozmysleli. Nevěděl jsem, co si s nimi mám počít. Tak jsem je odnesl na pole,“ pokračoval muž.

Přiznal, že když malé chlupáče na poli odkládal, neměl dobrý pocit. Věděl, že bez vody a potravy dlouho nevydrží. „Cítil jsem se hrozně. Ve skrytu duše jsem doufal, že je někdo brzy najde a postará se o ně. Že to skončilo takhle blbě, mě mrzí. Tímto způsobem zvířata nezabíjím,“ sypal si muž popel na hlavu.

Bál se, že se útulek platí



Překvapivě odpověděl na otázku, proč štěňata jednoduše nedal do útulku. „Myslel jsem si, že bych za to musel něco platit. Byla chyba, že jsem tam nezavolal a neinformoval se,“ uvedl.

Podle vyjádření soudního znalce z oboru veterinární medicíny byli pejsci vystaveni fyziologickému stresu a utrpení v důsledku hladovění a vysílení. „Jedná se o trýznivý způsob týrání zvířat,“ napsal znalec do posudku. Jeho závěry jsou podkladem pro policejní vyšetřování. Podle informací Práva se už kriminalisté chystají Václava M. obvinit z přečinu týrání zvířat s nejvyšší možnou trestní sazbou, což je až pětileté vězení.

Nechat napospas tolik zvířat s takřka mizivou šancí na záchranu považuji za zhovadilost vedoucí psího útulku v Klatovech Miloslava Šeflová

Vedoucí psího útulku v Klatovech Miloslava Šeflová uvedla, že se s takovým případem bezcitnosti doposud nesetkala. „Stalo se, že někdo před dveře útulku odložil štěňata v krabici. To ještě beru. Ale nechat napospas tolik zvířat s takřka mizivou šancí na záchranu, považuji za zhovadilost,“ prohlásila Šteflová. Stačilo prý, kdyby dotyčný do útulku zavolal.

„Dal by mi na sebe kontakt, který bych předala zájemcům o štěňata. S těmi se nyní roztrhl pytel. Štěňata mohl nechal normálně odkojit od mámy a lidé by si potom pro ně přišli,“ řekla dále šéfka útulku.

Připomněla, jak náročné bylo nalezence z pole přivést k životu. „Ze začátku jsme tomu nevěřili. Ale nakonec se to podařilo. Dnes se drobečkové mají čile k světu a už jsou všechna zamluvená,“ uzavřela Šteflová.