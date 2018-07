Mezinárodní ostudu si uřízla slovenská policie. Poslala do Rakouska vzorek DNA, usvědčující nejmenovaného slovenského milionáře z vloupání do autosalonu, ale u rakouského soudu vyšlo najevo, že vzorek je chybný, uvedl časopis Plus 7 dní.... Celý článek Slovenská policie si uřízla mezinárodní ostudu»