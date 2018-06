Petr Kozelka, Právo

Vážné obvinění manželky, která postupně kupila další podrobnosti, jako že byla sama týrána a znásilněna, prověřovali vyšetřovatelé nadvakrát. Poprvé věc odložili jihomoravští detektivové s tím, že se nic nestalo, vyšetřování pak ještě po zásahu státního zastupitelství zopakovali i policisté z Olomouce, ale dospěli ke stejnému závěru. Muž přitom dlouhé měsíce žil v obavách z až dvanáctiletého trestu a dlouho nemohl vůbec vídat své děti.

„Je to tragický osud jedné rodiny, s takovou mírou nenávisti mezi bývalými partnery se snad soud ještě nesetkal,“ konstatoval předseda senátu Ondřej Klusák.

„Obžalovaná doplňovala obvinění až do absurdních rozměrů, ačkoli se prokázalo, že některé z nich jsou technicky nemožné,“ zdůraznila státní zástupkyně. „Bylo to dvouleté zneužívání policie, vyšetřovatelé se museli zabývat obviněními, která se ukázala být nepravdivými, nechutnými a nepodloženými výmysly,“ dodal advokát otce.

Všechno se zakládá na pravdě, žádného křivého vyšetření jsem se nedopustila. O děti se příkladně starám, dělám pro ně všechno. Vůbec nevím, proč tady jsem

Matčini obhájci tvrdili, že žena neudělala nic špatného, prý oznámila jen to, co se dozvěděla od dětí. „Státní zástupci se chovali jako organizovaná zločinecká skupina a výsledkem má být to, že bude odsouzena matka dvou dětí jen proto, aby se zakryly chyby ve vyšetřování,“ hřímal v závěrečné řeči jeden z obhájců.

Že jde o rozsáhlé spiknutí vyšetřovatelů, tvrdila při své závěrečné řeči i sama matka. „Měla se zamést špinavá práce policie, která mě a děti pět let šikanuje a týrá. Vyšetřovatelé manipulovali se svědky i důkazy, snažili se sejmout jednu matku s dětmi, přitom proti mně není žádný důkaz. Všichni byli manipulováni tak, aby umožnili se otci vídat s dětmi, on je přitom deviantní a perverzní pachatel,“ tvrdila u soudu žena.

„Všechno se zakládá na pravdě, žádného křivého vyšetření jsem se nedopustila. O děti se příkladně starám, dělám pro ně všechno. Vůbec nevím, proč tady jsem. Děti budou mít následky kvůli jednání svého otce. Měl spoustu fetišistických pomůcek, byl tyran a despota,“ dodala žena s tím, že podle jejích informací do jejího zničení investoval milióny korun.

„Kolik jste za to dostal?“ obořila se na soudce Klusáka ještě ženina matka, když rozhořčeně opouštěla jednací síň.

Ženě hrozilo až osm let vězení, nakonec ale odešla jen s dvouletým trestem s podmíněným odkladem na tři roky.

„Kostým kočky nikdy nebyl nalezen, to, čeho se měl otec dopouštět, ukázaly i vyšetřovací pokusy jako neproveditelné. Navíc soud si nedovede představit, jak traumatizované a zneužívané děti radostně přibíhají k otci, a teprve po čtvrté konzultaci v jedné z neziskových organizací, kam s matkou chodily, začnou mluvit o zneužívání. Na policii šla s úmyslem způsobit mu trestní stíhání,“ vysvětlil soudce.

Případ ještě není u konce, státní zástupkyně i matka se proti verdiktu na místě odvolaly.