Petr Kozelka, Právo

Sexuální zneužívání dětí patří mezi nejtěžší zločiny. Jak Právo upozornilo, poslední dobou se roztrhl pytel s matkami, které své bývalé partnery nařknou ze zneužívání jejich dětí v rámci boje o výživné či svěření potomků do péče. Křivé obvinění přitom může těžce poškodit nejen pověst otce, ale i jeho vztah s dítětem.

Že by za policejním vyšetřováním otce a komplikacemi ve vztahu s dcerou, kterou mohl dlouhé měsíce vídat jen pod dozorem v krizovém centru, byla právě válka o dítě, matka rezolutně popřela.

Bratr se teď svoji dceru bojí pohladit, aby z toho zase nebyl nějaký problém bratr obviněného

„Nešlo mi o to někomu ublížit, ale dcera se chovala zvláštně a já jsem se chtěla o té situaci jen poradit. Rodinná poradna mě doporučila do krizového centra, ale když jsem tam přišla, tak mi oznámili, že už volali na policii a že policejní psycholog dceru vyšetří sám,“ řekla žena Právu po úterním jednání soudu.

Vyšetřování se rozběhlo kvůli tomu, že se dívka prý z ničeho nic začala chovat podivně. „Vrtěla se a u toho tak zvláštně kmitala jazykem,“ tvrdila u soudu babička dívenky.

„Nikdy jsem neviděla, že by se nějaké děvčátko takhle chovalo. Dceru jsem proto donutila, aby se obrátila na poradnu, jestli je normální, když se takové dítě chová s takovým sexuálním podtextem,“ dodala babička.

„Nemůžu za to, jak to policie celé pojala. Já jsem vypověděla jen to, o čem mluvila dcera, a ona mluvila o tátovi. Já jsem nevěděla, jestli jí něco dělá, nebo ne. Chtěla jsem jen vědět, proč se moje dítě takto chová. Myslím, že policie si udělala mylný názor hned na začátku. Já bych si nejvíc přála, aby mně to tehdy někdo vysvětlil a uklidnil mě, že je všechno v pořádku, protože žít s vědomím, že se možná vašemu dítěti něco děje, je hrozné,“ vysvětlila matka.

Podle otcova bratra se problémy spustily ve chvíli, kdy si muž po rozchodu našel novou přítelkyni. „Do té doby mu holku dávala úplně v pohodě, a najednou začalo to se zneužíváním. Bratr se teď svoji dceru bojí pohladit, aby z toho zase nebyl nějaký problém. Myslím, že jejich vztah už nikdy nebude normální,“ řekl u soudu muž.

Znalci: Je v pořádku

Matka se s podezřením na nekalé jednání otce svěřila i dětské lékařce. „To dítě bylo bezproblémové, mělo jen opožděný vývoj řeči. Když maminka vyslovila podezření na zneužívání, byly jsme překvapené. Při další návštěvě k tomu nabalovala další záležitosti, že prý když přijde od otce, je neklidná a sahá si na přirození. Divila jsem se, že mi to neřekla hned. Mám 42 let praxe a na dítěti jsem nic neshledala, a to jsem viděla hodně týraných a zneužívaných dětí. Ale poslala jsem ji na dětskou gynekologii a vyšetření tam bylo normální,“ vypověděla lékařka.

Na dívence naštěstí nenašly stopy sexuálního zneužívání ani znalkyně z oboru psychologie. „Matka tvrdila, že se dcera začala pomočovat, chodila častěji na záchod a špatně spala, ale na základě takového tvrzení nemůžu dojít k závěru, že došlo k sexuálnímu zneužívání,“ řekla znalkyně vyšetřující dívku na žádost policie.

„Dítě bylo v pořádku. Má sice nějaké zvláštní projevy, ale když na ně nebudeme upozorňovat, časem vymizí. Nevíme, jestli něco vidělo, jestli ho něco zaujalo – a takové chování může, ale ani nemusí mít sexuální podtext,“ dodala odbornice vyšetřující děvčátko na žádost obhajoby.

Pokud by soud matku potrestal, mohlo by to pro ni mít neblahé následky i v souběžně vedeném opatrovnickém sporu. „Nikdy jsem nikomu nic neudělala – a to, co se mi teď stalo, si nikdo nedokáže představit,“ byla přesvědčena o své nevině matka.

Verdikt v případu by měl padnout na konci července.